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Арест автомобиля за долги: тулячка не платила за капремонт больше 6 лет

Арест автомобиля за долги: тулячка не платила за капремонт больше 6 лет

А еще женщина не оплачивала коммуналку.

Стали известны подробности истории с должницей из Тулы, которая из-за задолженности по капремонту лишилась автомобиля. Напомним, ранее мы писали, что судебные приставы арестовали Nissan тулячки.

Как рассказали Myslo в Фонде капитального ремонта Тульской области, с 1 января 2015 года женщина лишь два раза оплатила указанную услугу. В данный момент ее задолженность составляет более 58 тысяч рублей.

Кроме того, по нашей информации, женщина также не платит за коммунальные услуги. За ней числится более 240 тысяч рублей долга.

Чтобы побудить должницу к уплате задолженности, приставам пришлось идти на серьезную меру – арестовать ее имущество.

Отметим, что к такой мере воздействия в Тульской области прибегают впервые.

Если долг не будет погашен в ближайшее время, автомобиль Nissan передадут на реализацию.

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За долги по капремонту приставы арестовали у тулячки Nissan, Фото: 1
За долги по капремонту приставы арестовали у тулячки Nissan, Фото: 2
За долги по капремонту приставы арестовали у тулячки Nissan, Фото: 3
За долги по капремонту приставы арестовали у тулячки Nissan, Фото: 4
За долги по капремонту приставы арестовали у тулячки Nissan, Фото: 5
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