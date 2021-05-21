В Тульской области нашли способ, как по камерам вычислить авто с заклеенными номерами

Тульская область присоединилась к VI Глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая проводится с 17 по 23 мая по инициативе ООН. В этом году она нацелена на снижение скоростного режима в населенных пунктах. В нашем регионе ГИБДД проводит мероприятия под девизом «Снижаем скорость — сохраняем жизнь».

Один из действенных способов заставить водителей снизить скорость и соблюдать установленные ограничения — контроль за дорожной обстановкой с помощью камер фото- и видеофиксации. Сейчас в Тульской области работают 219 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в этом году установят еще 80.

Анализ зафиксированных видеокамерами нарушений ведет Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД (ЦАФАП).

За четыре месяца этого года сотрудники ЦАФАП составили около 167 тысяч административных материалов, наложили штрафов на сумму более 307 миллионов рублей.

– По данным руководства центра, в день сотрудники в среднем в течение года выносят более 6000 постановлений. В летний сезон эта цифра возрастает в отдельные дни до 30 тыс. зафиксированных нарушений в день, — рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области полковник полиции Вячеслав Лопатников. — По данным за май, в выходные дни фиксируется до 10 тыс. нарушений, наметилась тенденция к увеличению.

– Цифры наглядно показывают, что туляки и гости региона недостаточно осознают важность неукоснительного соблюдения дорожной дисциплины. И это на фоне того, что в Тульской области число автомобилей, находящихся в пользовании у жителей, на количество проживающего населения в несколько раз превышает установленные нормативы для безопасного перемещения по дорогам, — рассказал Myslo начальник УМВД Сергей Галкин.

Нормативное количество транспорта для безопасного перемещения на дорогах — 60-100 автомобилей на 1000 человек населения.

В Туле такой норматив превышен в несколько раз: 600 единиц на 1000 жителей.

Сергей Галкин отметил, что в прошлом году в Тульской области было увеличено количество камер на дорогах и вместе с этим выросло количество выявленных нарушений.

– Это положительно влияет на снижение аварийности, причем практически по всем показателям: количество погибших сократилось почти в три раза, уменьшились вдвое цифры по количеству ДТП и пострадавших в них, — отметил начальник ведомства. — Из-за высокого скоростного режима наиболее тяжелые последствия имеют ДТП на федеральных трассах. В населенных пунктах также есть погибшие из-за превышения скорости. Нужно понимать, что лучше проехать медленней, но остаться в живых и сохранить жизнь и здоровье другим участникам дорожного движения. Ежегодно на дорогах гибнет десятки людей, в том числе дети. А это недопустимо, чтобы малыши лишались жизни по вине взрослых. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы этого не происходило.

Такая проблема существует не только в нашей стране, но и во всем мире, поэтому Организация Объединенных Наций объявила Всемирную неделю безопасности, чтобы призвать каждого человека на Земле к снижению скорости и предотвращению новых бед. Мы присоединяемся к этой чрезвычайно важной акции. Для тульской полиции самое главное — это безопасность наших жителей, многочисленных гостей оружейной столицы.

Мы изучаем мировой опыт и стараемся внедрять новые формы контроля за дорожной ситуацией. Всё больше набирает актуальность использование цифровых технологий. В настоящее время в областном центре вводится интеллектуальная транспортная система (так называемый электронный городовой), которая позволяет анализировать дорожную ситуацию и, в зависимости от складывающейся обстановки, менять светофорные режимы для перераспределения движения и борьбы с пробками. Когда система охватит весь город, можно будет в полной мере увидеть положительные результаты ее работы. За подобными технологиями — будущее.

Активно сегодня на территории региона воплощается в жизнь проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого устанавливаются современные разделительные полосы, светофорные объекты, надземные и подземные пешеходные переходы, — всё это важно для сохранения жизни и здоровья пешеходов.

Начальник УМВД также добавил, что в настоящее время на стадии завершения находится решение вопроса о привлечении к ответственности водителей, использующих так называемые подложные номера, то есть тех, кто закрывает часть автомобильного номера или меняет буквы или цифры на нем. И таких примеров достаточно много — около 1500 в неделю. Все эти водители — потенциальные нарушители.

Поэтому сотрудниками ГИБДД разработана новая система. С ее помощью инспекторы будут отслеживать автомобили с «подложными» номерами, устанавливать водителей и привлекать их к ответственности, вплоть до уголовной, если, к примеру, используемый номер был похищен.

Руководитель региональной полиции выразил уверенность, что данное нововведение тоже даст импульс к повышению сознательности водителей и позволит поднять эффективность обеспечения порядка и безопасности на дорогах.

Сергей Галкин призвал водителей и пешеходов со всей ответственностью относиться к соблюдению дорожной дисциплины ради сохранения жизни и здоровья людей, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь.

С 17 по 23 мая по инициативе Организации Объединенных Наций во всем мире проводится шестая глобальная Неделя безопасности дорожного движения. В этом году она нацелена на снижение скоростного режима в населенных пунктах, а именно в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Мероприятия проходят под единой концепцией «#Дороги для жизни», обращая внимание общественности на уязвимое положение пешеходов как участников дорожного движения и необходимость принятия мер по повышению их безопасности. Проводимые в рамках акции мероприятия делают акцент на прямой взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальности в результате дорожно-транспортных происшествий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, снижение средней скорости на 5% может привести к сокращению числа ДТП со смертельным исходом на 30%.

Согласно международным исследованиям, для взрослого пешехода в случае наезда автомобиля, двигающегося со скоростью 50 км/ч, вероятность гибели составляет около 20%. Если удар происходит при скорости 80 км/ч, риск летальности возрастает почти до 60%. Для детей и пожилых людей эти риски гораздо выше.