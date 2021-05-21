Мэр Тулы Ольга Слюсарева за 2020 год заработала 4,6 млн рублей
В собственности у нее несколько земельных участков и жилой дом.
Мэр Тулы Ольга Слюсарева отчиталась о доходах, расходах, имуществе за 2020 год.
По официальным данным, глава города заработала 4 миллиона 637 тысяч 331 рубль. В собственности у Ольги Слюсаревой два земельных участка для ИЖС и жилой дом площадью в 711 кв. метров.
Мэр, кроме этого, задекларировала автомобиль Kia Piсanto 2016 года выпуска.
У троих несовершеннолетних детей мэра никакой недвижимости в собственности нет. Дом и земельные участки находятся у них в пользовании.
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