Мэр Тулы Ольга Слюсарева за 2020 год заработала 4,6 млн рублей

В собственности у нее несколько земельных участков и жилой дом.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева отчиталась о доходах, расходах, имуществе за 2020 год.

По официальным данным, глава города заработала 4 миллиона 637 тысяч 331 рубль. В собственности у Ольги Слюсаревой два земельных участка для ИЖС и жилой дом площадью в 711 кв. метров.

Мэр, кроме этого, задекларировала автомобиль Kia Piсanto 2016 года выпуска.

У троих несовершеннолетних детей мэра никакой недвижимости в собственности нет. Дом и земельные участки находятся у них в пользовании.