Глава администрации Тулы за год заработал 5,5 млн рублей и купил новенький BMW
Также в собственности у Дмитрия Миляева находится половина квартиры и японский кроссовер.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев за 2020 год задекларировал 5 567 733 рубля. Он владеет половиной квартиры и двумя кроссоверами– Toyota RAV4 и новеньким BMW X3, купленным в прошлом году.
В пользовании у Дмитрия Вячеславовича – квартира в 66,6 кв. м. Годовой доход его супруги – 717 тысяч рублей.
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