Глава администрации Тулы за год заработал 5,5 млн рублей и купил новенький BMW

Также в собственности у Дмитрия Миляева находится половина квартиры и японский кроссовер.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев за 2020 год задекларировал 5 567 733 рубля. Он владеет половиной квартиры и двумя кроссоверами– Toyota RAV4 и новеньким BMW X3, купленным в прошлом году.

В пользовании у Дмитрия Вячеславовича – квартира в 66,6 кв. м. Годовой доход его супруги – 717 тысяч рублей.