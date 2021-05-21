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Глава администрации Тулы за год заработал 5,5 млн рублей и купил новенький BMW

Глава администрации Тулы за год заработал 5,5 млн рублей и купил новенький BMW

Также в собственности у Дмитрия Миляева находится половина квартиры и японский кроссовер.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев за 2020 год задекларировал 5 567 733 рубля. Он владеет половиной квартиры и двумя кроссоверами– Toyota RAV4 и новеньким BMW X3, купленным в прошлом году.

В пользовании у Дмитрия Вячеславовича – квартира в 66,6 кв. м. Годовой доход его супруги – 717 тысяч рублей.

Сюжет: Декларации -2020
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