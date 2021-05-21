новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет фестиваль Крапивы

В Тульской области пройдет фестиваль Крапивы

5 июня, в первую субботу лета, в селе Крапивна Щекинского района состоится XVIII фестиваль Крапивы.

В этот день, как всегда, каждый желающий сможет поучаствовать в традиционных крапивных боях.

В музыкальной программе фестиваля — выступления джазовых и этнографических коллективов Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы. Хедлайнер — столичная группа «Обе две».

На фестивале можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам кухни разных народов.

В Крапивенском музее, кроме постоянной экспозиции, можно будет увидеть выставку лучших творческих работ международного конкурса «Крапивная история», а также посетить различные мастер-классы.

Крапивенский отдел музея-усадьбы «Ясная Поляна» организует «Музейную улицу» — уличные выставки, которые расскажут об истории города и различных свойствах крапивы, а также выставку в туристско-информационном центре. В Доме купца Прянчикова все желающие смогут посетить экспозицию «Русское искусство».

На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России.

Фестиваль завершится праздничным фейерверком.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:26 0
Другие статьи по темам
Событие
Крапивнафестивальафиша
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле отключили от газа частные дома, не прошедшие техобслуживание газового оборудования
В Туле отключили от газа частные дома, не прошедшие техобслуживание газового оборудования
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.