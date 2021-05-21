В Тульской области пройдет фестиваль Крапивы

В этот день, как всегда, каждый желающий сможет поучаствовать в традиционных крапивных боях.



В музыкальной программе фестиваля — выступления джазовых и этнографических коллективов Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы. Хедлайнер — столичная группа «Обе две».



На фестивале можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам кухни разных народов.



В Крапивенском музее, кроме постоянной экспозиции, можно будет увидеть выставку лучших творческих работ международного конкурса «Крапивная история», а также посетить различные мастер-классы.



Крапивенский отдел музея-усадьбы «Ясная Поляна» организует «Музейную улицу» — уличные выставки, которые расскажут об истории города и различных свойствах крапивы, а также выставку в туристско-информационном центре. В Доме купца Прянчикова все желающие смогут посетить экспозицию «Русское искусство».



На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России.

Фестиваль завершится праздничным фейерверком.