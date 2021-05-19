В Тульской области за сутки подтвердились 53 случая коронавируса

Об этом рассказал федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 485 жителей региона, 37 032 вылечились, 1971 умер.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Напомним, ранее Роспотребнадзор объяснил рост числа заболевших в Тульской области. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марины Безбородовой, это обусловлено отложенной обращаемостью жителей в медицинские учреждения после праздников, в связи с чем коэффициент распространения инфекции превысил единицу.