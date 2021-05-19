В Тульской области за сутки подтвердились 53 случая коронавируса
Об этом рассказал федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 485 жителей региона, 37 032 вылечились, 1971 умер.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Напомним, ранее Роспотребнадзор объяснил рост числа заболевших в Тульской области. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марины Безбородовой, это обусловлено отложенной обращаемостью жителей в медицинские учреждения после праздников, в связи с чем коэффициент распространения инфекции превысил единицу.
вчера, в 16:32, 44 1913 -9
вчера, в 16:06, 35 4212 -8
вчера, в 15:54, 92 4725 -15
17 мая, в 11:47, 2 1642 -1
Другие статьи по темам
Место
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова
17 мая, в 17:59, 53 12249 -14
Поворот налево с крайней правой полосы: туляков удивила новая организация движения на ул. Оборонной
16 мая, в 17:08, 273 9439 23
Корреспондент Myslo нашел в лесу останки женщины
17 мая, в 14:10, 112 8128 23
Момент ДТП с «перевертышем» возле автомойки в Туле попал на видео
16 мая, в 11:20, 26 7210 3