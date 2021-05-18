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Почему в Тульской области растет число заболевших коронавирусом – Роспотребнадзор объяснил
Фото из архива Myslo.

Почему в Тульской области растет число заболевших коронавирусом – Роспотребнадзор объяснил

Эпидобстановку в регионе обсуждали на заседании оперштаба у губернатора Тульской области.

По сведениям Управления Роспотребнадзора Тульской области, за последнюю неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией осталась практически на прежнем уровне — зарегистрировано 351 случай.

Вместе с тем в последние дни отмечается рост заболеваемости ковидом — ежедневно регистрируется 50−55 случаев. А в начале прошлой недели эта цифра была 48−49 случаев. После майских праздников это число начало расти.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марины Безбородовой, этот рост обусловлен отложенной обращаемостью жителей в медицинские учреждения после праздников. В связи с этим коэффициент распространения инфекции превысил единицу.

Также наметилась тенденция к росту заболеваемости внебольничной пневмонией — зарегистрировано 198 случаев за неделю, на прошлой неделе этот показатель равнялся 180.

На тульских предприятиях за неделю выявлено три очага инфекции, массовых заболеваний не было.

Такая же ситуация в образовательных учреждениях: очаги найдены в трех образовательных учреждениях, в том числе в двух школах. Там проведены противоэпидемические мероприятия.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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