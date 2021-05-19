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Тулячка выиграла первенство России по пауэрлифтингу

Тулячка выиграла первенство России по пауэрлифтингу

В соревновании принимают участие 280 человек.

В Суздале проходит первенство России по пауэрлифтингу (силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена весасреди юниоров и юниорок 19-23 лет.
 
В соревновании принимают участие 280 спортсменов из 55 регионов страны. В весовой категории 84+ кг среди юниорок до 23 лет золотую медаль завоевала воспитанница МБУ «СШОР «Юность» Олеся Лукина. Спортсменку тренирует Никита Мошаров. 
 
Завершатся соревнования 20 мая.
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