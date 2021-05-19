Тулячка выиграла первенство России по пауэрлифтингу
В соревновании принимают участие 280 человек.
В Суздале проходит первенство России по пауэрлифтингу (силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.
В соревновании принимают участие 280 спортсменов из 55 регионов страны. В весовой категории 84+ кг среди юниорок до 23 лет золотую медаль завоевала воспитанница МБУ «СШОР «Юность» Олеся Лукина. Спортсменку тренирует Никита Мошаров.
Завершатся соревнования 20 мая.
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