Тулячка выиграла первенство России по пауэрлифтингу

В Суздале проходит первенство России по пауэрлифтингу (силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.

В соревновании принимают участие 280 спортсменов из 55 регионов страны. В весовой категории 84+ кг среди юниорок до 23 лет золотую медаль завоевала воспитанница МБУ «СШОР «Юность» Олеся Лукина. Спортсменку тренирует Никита Мошаров.