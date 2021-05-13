На ул. Болдина в Туле мотоциклист влетел под кроссовер

Фото предоставлено очевидцем происшествия.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Днем 13 мая на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. Как сообщила корреспонденту Myslo очевидица, в районе дома №98 столкнулись кроссовер Kia Sorento и мотоцикл.

По положению транспортных средств можно предположить, что водитель двухколесного транспортного средства не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего влетел под Kia, который поворачивал направо.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.