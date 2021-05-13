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На ул. Болдина в Туле мотоциклист влетел под кроссовер
Фото предоставлено очевидцем происшествия.

На ул. Болдина в Туле мотоциклист влетел под кроссовер

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Днем 13 мая на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. Как сообщила корреспонденту Myslo очевидица, в районе дома №98 столкнулись кроссовер Kia Sorento и мотоцикл.
 
По положению транспортных средств можно предположить, что водитель двухколесного транспортного средства не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего влетел под Kia, который поворачивал направо.
 
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:41 +2
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