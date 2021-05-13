Фото предоставлено очевидцем происшествия.
На ул. Болдина в Туле мотоциклист влетел под кроссовер
В результате происшествия обошлось без пострадавших.
Днем 13 мая на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. Как сообщила корреспонденту Myslo очевидица, в районе дома №98 столкнулись кроссовер Kia Sorento и мотоцикл.
По положению транспортных средств можно предположить, что водитель двухколесного транспортного средства не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего влетел под Kia, который поворачивал направо.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Другие статьи по темам
Место