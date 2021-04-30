Журналист Myslo принял участие в съемках ток-шоу «Близкие люди»

Очередной выпуск передачи будет посвящен Наталье Романенко. В октябре прошлого года женщину несколько раз на автомобиле переехал собственный муж.

Ток-шоу «Близкие люди» выходит на телеканале «Россия 1». «Близкие люди» – площадка, где героев не только услышат, но и протянут им руку помощи. У участников ток-шоу будет возможность понять, пройдена ли точка невозврата или еще есть шанс всё исправить и начать новую, счастливую жизнь без драм и трагедий.

Очередной выпуск передачи будет посвящен Наталье Романенко. В октябре прошлого года женщину несколько раз на автомобиле переехал собственный муж. Больше месяца Наталья находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме ампутации ноги ей диагностировали ряд внутренних травм. А на первом заседании суда Наталья заявила, что простила мужа и то, что произошло, – случайность, а не покушение на убийство.

На съемках передачи побывал журналист Myslo Артем Жильцов, который подробно и обстоятельно пишет о ходе уголовного дела в отношении мужа Натальи.

Напомним, что ведущим шоу является туляк Леонид Закошанский.