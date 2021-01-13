Туляк Леонид Закошанский стал ведущим нового ток-шоу о предательстве и боли

С соведущей Маргаритой Грачевой. Фото телеканала «Россия».

Героями нового ток-шоу «Близкие люди» станут те, чья жизнь превратилась в кошмар, кто пережил предательство и боль, кто не может найти выход из замкнутого круга взаимных упреков и обид. Это могут быть муж и жена, мать и ребёнок, лучшие друзья или дальние родственники. В студии программы они смогут посмотреть на проблему под другим углом, выслушают мнение грамотного специалиста или просто почувствуют, что не одиноки в своей беде.

Ведущие нового ток-шоу телеканала «Россия» — 36-летний уроженец Тулы Леонид Закошанский и Маргарита Грачёва, история которой потрясла страну несколько лет назад. В порыве ревности муж отвез Маргариту в лес, где отрубил ей обе кисти рук. Врачам удалось восстановить одну руку, а другую заменяет современный биомеханический протез.

Пройдя через этот кошмар, Маргарита нашла в себе силы жить дальше. Теперь она хочет помогать тем, кто также оказался в тупике. Как никто другой девушка знает, как в одно мгновение близкий человек может предать и стать палачом.

Закошанский рассказал, что из всех претенденток на роль соведущей, он сразу же выделил для себя Маргариту — девушку с нелегкой судьбой.

- Меня восхитила эта девочка, ее мужество! И когда я познакомился с ней, то сразу понял, что она будет ведущей.

Зрители знают Леонида Закошанского как ведущего программы «Ты не поверишь!» на НТВ и авторской программы «Выход в люди» на канале «Россия». Также Леонид засветился в пяти кинофильмах, где сыграл ведущих.

Ток-шоу «Близкие люди» — это площадка, где героев не только услышат, но протянут руку помощи. У участников ток-шоу будет возможность понять, пройдена ли точка невозврата или ещё есть шанс всё исправить и начать новую, счастливую жизнь без драм и трагедий.