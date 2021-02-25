Простила или испугалась? Почему тулячка защищает мужа, который ее изуродовал

28 октября 2020 года пьяный мужчина, управляя автомобилем, сбил свою жену, трижды проехался по ней и уехал . Наталью Романенко выписали из больницы только 4 января. Больше месяца женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме ампутации ноги ей диагностировали ряд внутренних травм. Myslo — о событиях первого дня резонансного процесса. В зале суда побывал Артём Жильцов.

Строгий конвой, равнодушный обвиняемый

Словоохотливый пристав открывает передо мной зал судебных заседаний №1 Дубенского суда и иронично предлагает присесть. Громкие дела для Дубны — редкость, делится мужчина, натягивая на лицо медицинскую маску и расспрашивая, с телевидения я или все-таки из газеты. Последний раз тульские журналисты приезжали сюда прошлым летом — многодетная мать прокатила на капоте сотрудника ДПС

– Тогда битком зал был набит, помнится. Вообще у нас поселок маленький, и преступления обычно такие же. А тут — целая эпопея, получается. Вы располагайтесь где хотите, только конвойным не мешайте, они у нас строгие ребята.

Первое заседание по делу Алексея Романенко назначено на десять утра. За пару минут до предполагаемого начала процесса помощник судьи переписывает мои ФИО и уточняет, не хочу ли я, кроме фото, вести видеосъемку. Беседу прерывает пристав — конвой привез обвиняемого.

– Так, а чего это вы тут устроили фотопроцесс? — недоуменно спрашивает начальник конвоя. — У вас вообще есть такие права? До прихода судьи требую прекратить все процессы, иначе я приму меры!

Сам Романенко равнодушно слушает монолог стража порядка, периодически поправляя маску и поглаживая появившуюся бородку. После того как начальнику конвоя объяснили, что СМИ имеют право вести съемку, он по какой-то причине решает увести обвиняемого из зала суда. Романенко в ответ на этот маневр безразлично пожимает плечами и протягивает руки, чтобы на них нацепили наручники.

Сюжетный поворот

Через 10 минут после ухода конвоя в суд приезжает Наталья Романенко. Женщина передвигается с помощью костылей и в ответ на мое приветствие заявляет, что не о чем переживать — всё нормально.

– Я его, конечно, простила. Почему это вас удивляет? — ошарашивает Наталья. — Мне сейчас плохо. И из-за того, что я потеряла ногу. И из-за того, что мой муж сейчас находится в СИЗО.

– А он что, лично извинился перед вами?

– Конечно. Прислал целое письмо. Более того, я считаю, что наказание, связанное с лишением свободы, будет слишком жестоким. Ведь то, что произошло, – нелепая случайность. Это было ДТП, а не попытка меня убить. И это прекрасно заметно на видео

После такого заявления женщина долго и пространно рассуждает, что сама водитель и понимает мужа: неосвещенный участок, нетрезвое состояние. В его действиях, считает Наталья, не было умысла. Мол, Алексей просто разозлился и хотел в отместку после ссоры разбить подаренную ему машину.

– На записи видно, что он не мог меня увидеть, когда сбил. И даже в своих первоначальных показаниях я сразу же заявляла, что произошло ДТП. А уж изучив основательно материалы дела и видео, поняла это окончательно. Поэтому даже если мужа осудят, я буду ждать его возвращения.

Пока мы разговаривали с Натальей, в зал заседаний снова заглянула помощник судьи, чтобы сообщить — адвокат Алексея задерживается на неопределенный срок, так как его автобус отправляется из Тулы только в 10.50.

Продолжение следует

За промыванием косточек опаздывающему, жалобами на непонятную погоду и обсуждением « того случая в Новомосковске » незаметно пролетел еще час. А спустя еще несколько выходов участников процесса на перекур до суда наконец-то добрался адвокат Алексея Романенко.

– Те показания, в которых я заявляла, что муж угрожает мне, я давала в больнице, когда мне было плохо. Считаю, что дело нужно вернуть на дополнительное расследование в прокуратуру, — говорит Наталья после того, как были зачитаны ее показания от 1 ноября 2020 года.

Когда конвоиры заводили Алексея в клетку, женщина с трудом сдерживала слезы, периодически выкрикивая имя мужа. Сам супруг ограничился парой взглядов на жену, после чего неподвижно сидел, уставившись в одну точку.

Алексею Романенко продлили меру пресечения в виде ареста до 1 мая. А следующее заседание по этому процессу состоится 3 марта — суд планирует опросить свидетелей, фигурирующих в деле. Решение Натальи Романенко простить мужа после такого ЧП прокомментировал врач-психиатр, заведующий диспансерным отделением ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева» Антон Калькэ: