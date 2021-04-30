Разъяснение: где законно и без штрафов можно пожарить шашлыки

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С начала 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. Это важно знать тем, кто собирается разводить огонь на природе.

В Роскачестве разъяснили, как и где законно пожарить шашлыки на майских праздниках.

В городе

Жарить шашлык в городе можно только на специально отведенных для этого площадках, оборудованных для приготовления пищи на углях.

Такие площадки зачастую уже снабжены необходимым оборудованием: противопожарным мангалом, ящиком для песка, урной для мусора, а также информационными щитами с правилами нахождения на территории.

Вне таких площадок, которые, как правило, расположены в крупных парках, жарить шашлыки в городе запрещено.

Обзор площадок для шашлыка в Туле читайте по ссылке.

Возле частого дома или на садовом участке

Если вы живете в собственном доме или у вас есть дача, жарить шашлыки вы можете, только если на участке есть специально оборудованное место для костра, установки мангала или гриля.

Оборудованным для костра (открытого огня) считается место, представляющее собой яму не менее 30 см глубиной и не более 1 метра в диаметре, — в такой яме можно разводить костер. В радиусе 2 метров от такой ямы не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы и т. д.

Для установки гриля или мангала подойдет ровная чистая площадка (в идеале — забетонированная). Место разведения огня должно быть минимум в 5 метрах от дома, а рядом не должны находиться другие строения или мусор, который может загореться.

В лесу или на берегу водоема

Жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места запрещено. Условия для разведения огня следующие:

Территорию вокруг места разведения огня нужно зачистить (в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы, валежника и пр.) и окольцевать противопожарной минерализованной полосой. При этом в полусотне метров от огня не должно быть никаких объектов: построек, стогов сена и др. Кроме того, огонь нельзя разводить возле деревьев и кустарников. Костер или мангал должны находиться в 30 метрах от лиственных деревьев либо в 100 метрах от хвойных деревьев.

Места, где запрещено жарить шашлыки

В парках вне специально оборудованных для использования мангалов площадок.

Во дворах возле жилых домов без специально оборудованного места и гаражах.

На балконах, крышах жилых домов, на террасах, верандах в частных домах и на дачных участках.

На землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки.

Штрафы

За нарушение правил пожарной безопасности нарушителей ждет штраф от 2000 до 3000 рублей или предупреждение (ст. 20.4 КоАП).

Если вы нарушите правила пожарной безопасности в лесах, вам грозит штраф 1500-3000 рублей (ст. 8.32 КоАП).

Выписать штраф за несоблюдение правил противопожарной безопасности вправе сотрудники МЧС (как правило, патрулирующие лесопарковые зоны) либо полиция (в большинстве случаев действия предпринимаются по сигналу жителей). В отдельных случаях действия могут быть квалифицированы не только как нарушение правил пожарной безопасности, но и общественного порядка.