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Двор на улице Макаренко: «Сил нет уже на это смотреть!»
Фото Татьяны Илюшиной.

Двор на улице Макаренко: «Сил нет уже на это смотреть!»

Читатели присылают в нашу рубрику «Самые «убитые» дороги Тулы» фото дорог, дворов и тротуаров.

Пишет Татьяна Илюшина:

«Добрый день! Так выглядит дорога в детский сад во дворе дома по адресу: Тула, ул. Макаренко, 10. А после дождя приходится с ребенком на руках прыгать между лужами.

Подала обращение на портал «Открытый регион 71» с просьбой решить проблему, но меня культурно послали.

Мне очень интересно, почему люди должны платить налоги, когда такой бардак, выставлять квитанции на оплату почему-то не забывают, а исполнять свои должностные обязанности забывают. Сил нет уже на это смотреть: дороги хуже, чем в поле, кругом мусор. Может, вы сможете как-то повлиять на эту проблему?»

Отметим, что за качество дорожного полотна во дворах несут ответственность управляющие компании, а проезжих частей – чиновники.

 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

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