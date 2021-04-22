Двор на улице Макаренко: «Сил нет уже на это смотреть!»

Фото Татьяны Илюшиной.

Пишет Татьяна Илюшина:

«Добрый день! Так выглядит дорога в детский сад во дворе дома по адресу: Тула, ул. Макаренко, 10. А после дождя приходится с ребенком на руках прыгать между лужами.

Подала обращение на портал «Открытый регион 71» с просьбой решить проблему, но меня культурно послали.

Мне очень интересно, почему люди должны платить налоги, когда такой бардак, выставлять квитанции на оплату почему-то не забывают, а исполнять свои должностные обязанности забывают. Сил нет уже на это смотреть: дороги хуже, чем в поле, кругом мусор. Может, вы сможете как-то повлиять на эту проблему?»

Отметим, что за качество дорожного полотна во дворах несут ответственность управляющие компании, а проезжих частей – чиновники.

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.