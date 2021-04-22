Двор на улице Макаренко: «Сил нет уже на это смотреть!»
Читатели присылают в нашу рубрику «Самые «убитые» дороги Тулы» фото дорог, дворов и тротуаров.
Пишет Татьяна Илюшина:
«Добрый день! Так выглядит дорога в детский сад во дворе дома по адресу: Тула, ул. Макаренко, 10. А после дождя приходится с ребенком на руках прыгать между лужами.
Подала обращение на портал «Открытый регион 71» с просьбой решить проблему, но меня культурно послали.
Мне очень интересно, почему люди должны платить налоги, когда такой бардак, выставлять квитанции на оплату почему-то не забывают, а исполнять свои должностные обязанности забывают. Сил нет уже на это смотреть: дороги хуже, чем в поле, кругом мусор. Может, вы сможете как-то повлиять на эту проблему?»
Отметим, что за качество дорожного полотна во дворах несут ответственность управляющие компании, а проезжих частей – чиновники.
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
- после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
- по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
- по обращениям граждан.
- Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.