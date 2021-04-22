По факту отравления газом женщины и грудного ребенка в Тульской области прокуратура начала проверку

Фото из архива Myslo.

По предварительной информации, 22 апреля глава одной из богородицких семей обнаружил по месту жительства тела своей супруги и пятимесячного сына. Трагедия произошла в квартире по улице Спортивной.

Проверку по данному факту проводит Богородицкая межрайонная прокуратура.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по указанному факту.

Напомним, по факту случившегося следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Отметим, что подобная трагедия случилась 17 марта в Болохово – там от отравления угарным газом умерли три человека. По предварительной информации, семья, проживающая в одной из квартир дома №9 по улице Советской вместе с бабушкой, не вышла на работу. После этого обеспокоенные коллеги вызвали МЧС, которые обнаружили трупы двух женщин и мужчины. У погибших осталась дочь.

А днем 17 апреля в пос. Тайдаково Ясногорского района в одном из частных домов произошло ЧП — семья из пяти человек отравилась угарным газом. Среди пострадавших – двухлетняя девочка, младенец четырех дней от роду, их родители и дедушка. Все они госпитализированы. Предположительно, причиной происшествия стала неисправность отопительного котла.