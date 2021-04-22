По факту отравления газом женщины и грудного ребенка в Тульской области прокуратура начала проверку
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
По предварительной информации, 22 апреля глава одной из богородицких семей обнаружил по месту жительства тела своей супруги и пятимесячного сына. Трагедия произошла в квартире по улице Спортивной.
Проверку по данному факту проводит Богородицкая межрайонная прокуратура.
Выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по указанному факту.
Напомним, по факту случившегося следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Отметим, что подобная трагедия случилась 17 марта в Болохово – там от отравления угарным газом умерли три человека. По предварительной информации, семья, проживающая в одной из квартир дома №9 по улице Советской вместе с бабушкой, не вышла на работу. После этого обеспокоенные коллеги вызвали МЧС, которые обнаружили трупы двух женщин и мужчины. У погибших осталась дочь.
А днем 17 апреля в пос. Тайдаково Ясногорского района в одном из частных домов произошло ЧП — семья из пяти человек отравилась угарным газом. Среди пострадавших – двухлетняя девочка, младенец четырех дней от роду, их родители и дедушка. Все они госпитализированы. Предположительно, причиной происшествия стала неисправность отопительного котла.