В Богородицке найдены тела 21-летней матери и младенца

Днем 22 апреля в квартире одного из домов по ул. Спортивной в Богородицке Тульской области погибли 21-летняя женщина и 5-месячный младенец. Тела своей жены и ребенка обнаружил местный житель, когда вернулся домой с работы. На данный момент предполагается, что причиной смерти женщины и младенца могло стать отравление угарным газом.

«На место выехали заместитель руководителя и криминалисты регионального управления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.