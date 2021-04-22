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В Богородицке найдены тела 21-летней матери и младенца

В Богородицке найдены тела 21-летней матери и младенца

По предварительной информации, они отравились угарным газом

Днем 22 апреля в квартире одного из домов по ул. Спортивной в Богородицке Тульской области погибли 21-летняя женщина и 5-месячный младенец. Тела своей жены и ребенка обнаружил местный житель, когда вернулся домой с работы. На данный момент предполагается, что причиной смерти женщины и младенца могло стать отравление угарным газом.
 
«На место выехали заместитель руководителя и криминалисты регионального управления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:26 +2
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Тульская областьБогородицк

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