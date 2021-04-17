Декларация-2020: Самый «богатый» и самый «бедный» депутаты Госдумы от Тульской области
Слуги народа отчитались за прошлый год.
Виктор Дзюба в 2020 году заработал 17 млн рублей, увеличив свой доход на 3 млн, в сравнении с 2019 годом. В собственности у депутата участок земли и нежилое здание. В пользовании - служебная квартира, дом и еще один земельный участок.
Владимир Афонский в 2020 году задекларировал почти 6 млн рублей. В собственности у него автомобиль Hyundai Genesis, дом, квартира и два земельных участка. В собственности у супруги Афонского сразу три земельных участка, нежилое здание и нежилое помещение, автомобиль BMW X3. Заработала же она почти 8 млн рублей.
В пользовании у Афонского служебная квартира, жилой дом и земельный участок.
Меньше всех в прошлом году заработал Олег Лебедев. Его доход за 2020 год составил 5,5 млн рублей. В собственности у него 1/8 часть квартиры. В пользовании - 2 служебные квартиры. Супруга Лебедева заработала чуть более 5 млн рублей. У нее в собственности автомобиль Subaru Impreza и квартира.