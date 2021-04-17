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Декларация-2020: Самый «богатый» и самый «бедный» депутаты Госдумы от Тульской области

Декларация-2020: Самый «богатый» и самый «бедный» депутаты Госдумы от Тульской области

Слуги народа отчитались за прошлый год.

Больше всех за минувший год заработал Николай Петрунин. Его доход, в сравнении с годом 2019, увеличился в несколько раз и составил 19 млн рублей.  В собственности у депутата земельный участок и квартира. В пользовании имеется квартира. Еще одна квартира в собственности его жены. Автомобилей у четы Петруниных не имеется. 
 
 
 

Виктор Дзюба в 2020 году заработал 17 млн рублей, увеличив свой доход на 3 млн, в сравнении с 2019 годом. В собственности у депутата участок земли и нежилое здание. В пользовании - служебная квартира, дом и еще один земельный участок.

 
Наталья Пилюс смогла увеличить доход на 2 миллиона  и заработала за прошлый год почти 7 миллионов рублей. В собственности у Пилюс 2 квартиры. В пользовании - служебная квартира. 
 
 
 

Владимир Афонский в 2020 году задекларировал почти 6 млн рублей. В собственности у него автомобиль Hyundai Genesis, дом, квартира и два земельных участка. В собственности у супруги Афонского сразу три земельных участка, нежилое здание и нежилое помещение, автомобиль BMW X3. Заработала же она почти 8 млн рублей.

В пользовании у Афонского служебная квартира, жилой дом и земельный участок. 

 

Меньше всех в прошлом году заработал Олег Лебедев. Его доход за 2020 год составил 5,5 млн рублей. В собственности у него 1/8 часть квартиры. В пользовании - 2 служебные квартиры. Супруга Лебедева заработала чуть более 5 млн рублей. У нее в собственности автомобиль Subaru Impreza и квартира.

 
 
 
 
Сюжет: Декларации -2020
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