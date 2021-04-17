Декларация-2020: Самый «богатый» и самый «бедный» депутаты Госдумы от Тульской области

Больше всех за минувший год заработал Николай Петрунин. Его доход, в сравнении с годом 2019, увеличился в несколько раз и составил 19 млн рублей. В собственности у депутата земельный участок и квартира. В пользовании имеется квартира. Еще одна квартира в собственности его жены. Автомобилей у четы Петруниных не имеется.

Виктор Дзюба в 2020 году заработал 17 млн рублей, увеличив свой доход на 3 млн, в сравнении с 2019 годом. В собственности у депутата участок земли и нежилое здание. В пользовании - служебная квартира, дом и еще один земельный участок.

Наталья Пилюс смогла увеличить доход на 2 миллиона и заработала за прошлый год почти 7 миллионов рублей. В собственности у Пилюс 2 квартиры. В пользовании - служебная квартира.



Владимир Афонский в 2020 году задекларировал почти 6 млн рублей. В собственности у него автомобиль Hyundai Genesis, дом, квартира и два земельных участка. В собственности у супруги Афонского сразу три земельных участка, нежилое здание и нежилое помещение, автомобиль BMW X3. Заработала же она почти 8 млн рублей. В пользовании у Афонского служебная квартира, жилой дом и земельный участок.