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Тульские полицейские раскрыли дело о краже 2 млн рублей

Тульские полицейские раскрыли дело о краже 2 млн рублей

Деньги похитили у 90-летнего мужчины.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, 5 марта некая злоумышленница украла из квартиры 90-летнего туляка 2 млн рублей. Стражи порядка упорно искали преступницу и смогли установить ее личность. Воровкой оказалась 28-летняя представительница цыганского этноса из Ярославской области.
 
В настоящий момент ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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сегодня, в 13:13 −1
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