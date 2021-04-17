Тульские полицейские раскрыли дело о краже 2 млн рублей

Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 5 марта некая злоумышленница украла из квартиры 90-летнего туляка 2 млн рублей. Стражи порядка упорно искали преступницу и смогли установить ее личность. Воровкой оказалась 28-летняя представительница цыганского этноса из Ярославской области.

В настоящий момент ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.