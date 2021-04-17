Декларация-2020: самые богатые жены депутатов Тульской областной Думы

На первом месте расположилась супруга Николая Воробьева - в 2020 году она смогла заработать 29 204 257 рублей. В собственности у нее «Мерседес-Бенц» 2016 года выпуска, земельный участок, квартира, часть котельной, склада и нежилого помещения.

Жена Алексея Альховика в минувшем году задекларировала доход в 24 429 387 рублей. У нее в собственности части 7 земельных участков, жилой дом, квартира, доли в нескольких торговых центрах, части двух зданий и фермерских рынков, этажи в ряде ТЦ, часть склада и нежилого здания.

Катается супруга Альховика на «Лэнд Ровере».

Замыкает тройку лидеров супруга Ильи Степанова - ее доход в прошлом году составил 16 517 608 рублей.

В собственности у женщины земельный участок, доля в квартире и три легковых автомобиля: Tesla, Range Rover и ... «ВАЗ 2121».

Напомним, самый богатым депутатом Тульской областной Думы по итогам 2020 года оказался Егор Атанов. Его годовой доход составил 139 млн рублей.