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Декларация-2020: самые богатые жены депутатов Тульской областной Думы

Декларация-2020: самые богатые жены депутатов Тульской областной Думы

Выделили тройку самых успешных леди.

На первом месте расположилась супруга Николая Воробьева - в 2020 году она смогла заработать 29 204 257 рублей. В собственности у нее «Мерседес-Бенц» 2016 года выпуска, земельный участок, квартира, часть котельной, склада и нежилого помещения.

 

Жена Алексея Альховика в минувшем году задекларировала доход в 24 429 387 рублей. У нее в собственности части 7 земельных участков, жилой дом, квартира, доли в нескольких торговых центрах, части двух зданий и фермерских рынков, этажи в ряде ТЦ, часть склада и нежилого здания.

Катается супруга Альховика на «Лэнд Ровере».

 

Замыкает тройку лидеров супруга Ильи Степанова - ее доход в прошлом году составил 16 517 608 рублей. 

В собственности у женщины земельный участок, доля в квартире и три легковых автомобиля: Tesla, Range Rover и ... «ВАЗ 2121».

 

Напомним, самый богатым депутатом Тульской областной Думы по итогам 2020 года оказался Егор Атанов. Его годовой доход составил 139 млн рублей. 

Сюжет: Декларации -2020
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