Самый богатый депутат Тульской областной Думы заработал 139 миллионов рублей за 2020 год

Годовой доход депутата Егора Атанова составил 139 719 209 рублей. В 2018 году Атанов заработал 54,46 млн рублей, а в прошлом – 81,16 млн рублей.

У него нет и не было автомобиля, есть четыре земельных участка, из которых два – под многоэтажную застройку. В собственности у депутата жилой дом, две квартиры, машино-место и нежилое здание.

Жена Егора Атанова заработала в прошлом году 2 117 013 рублей. У нее в собственности квартира, участок и два автомобиля.

На втором месте среди народных избранников – Илья Курилов, генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». В прошлом году он заработал 83 982 316,43 руб. В собственности у Ильи Курилова дом площадью 624 квадратных метра, баня и квартира, 4 земельных участка.

Автомобиля, судя по декларации, нет.

Жена Ильи Курилова заработала 868 742,92 руб. и задекларировала три квартиры, жилой дом (38,8 кв. м), два участка земли и Lexus RX350.

На третьем месте – депутат Александр Ковалёв. Он заработал 66 036 080,09 руб. У него в собственности четыре квартиры разной площади и авто ГАЗ 21Р 21А 1135298 1969 г. в.