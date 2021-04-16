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Самый богатый депутат Тульской областной Думы заработал 139 миллионов рублей за 2020 год

Самый богатый депутат Тульской областной Думы заработал 139 миллионов рублей за 2020 год

Мы собрали тройку лидеров.

Годовой доход депутата Егора Атанова составил 139 719 209 рублей.  В 2018 году Атанов заработал 54,46 млн рублей, а в прошлом – 81,16 млн рублей.

У него нет и не было автомобиля, есть четыре земельных участка, из которых два – под многоэтажную застройку. В собственности у депутата жилой дом, две квартиры, машино-место и нежилое здание. 

Жена Егора Атанова заработала в прошлом году 2 117 013 рублей. У нее в собственности квартира, участок и два автомобиля.

 
На втором месте среди народных избранников – Илья Курилов, генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». В прошлом году он заработал 83 982 316,43 руб. В собственности у Ильи Курилова дом площадью 624 квадратных метра, баня и квартира, 4 земельных участка.
 
Автомобиля, судя по декларации, нет.
 
Жена Ильи Курилова заработала 868 742,92 руб. и задекларировала три квартиры, жилой дом (38,8 кв. м), два участка земли и Lexus RX350.
 
 
 

На третьем месте – депутат Александр Ковалёв. Он заработал 66 036 080,09 руб. У него в собственности четыре квартиры разной площади и авто ГАЗ 21Р 21А 1135298 1969 г. в.


 
 
 

 

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