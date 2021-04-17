В Узловой женщина фиктивно прописала 7 иностранцев

За минувшие сутки было выявлено сразу два нарушителя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. В Туле 31-летний безработный фиктивно прописал одного мигранта, а в 51-летняя безработная жительница Узловой - сразу семерых.

Разумеется, предоставлять им жилье для проживания никто не собирался. В настоящий момент по данным фактам проводятся процессуальные проверки.

Кроме того, полиция обращает внимание граждан, что нарушение миграционного законодательства приводит к наступлению негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности.