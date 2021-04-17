В Узловой женщина фиктивно прописала 7 иностранцев
Полицейские продолжают находить нарушителей миграционного законодательства.
За минувшие сутки было выявлено сразу два нарушителя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. В Туле 31-летний безработный фиктивно прописал одного мигранта, а в 51-летняя безработная жительница Узловой - сразу семерых.
Разумеется, предоставлять им жилье для проживания никто не собирался. В настоящий момент по данным фактам проводятся процессуальные проверки.
Кроме того, полиция обращает внимание граждан, что нарушение миграционного законодательства приводит к наступлению негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности.
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