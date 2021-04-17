В Туле алабай убежал от пьяной хозяйки и покусал человека

В редакцию Myslo обратился туляк, сообщивший о крайне безответственном поведении владелицы собаки породы алабай. По его словам, женщина вышла на прогулку с питомцем будучи пьяной, и из-за этой халатности пострадал человек:

- Сегодня днем я ехал в машине и увидел как огромная собака кидается на прохожего. Я посигналил и отогнал собаку, она побежала дальше, а я последовал за ней, чтобы выяснить, где ее хозяйка. На пьяную владелицу животного наткнулся через 500 метров - она еле ковыляла с намордником в руке.

Я попросил, чтобы она надела намордник на питомца, но женщина послала меня куда подальше. А спустя пару минут ее пес напал на мужчину и покусал его.

Обратившийся к нам мужчина рассказал, что после этого он позвонил в скорую и полицию. Врачи увезли укушенного в больницу, а затем туда отправились и стражи порядка, после того, как приняли у мужчины заявление о произошедшем.

- Мне это показалось странным - женщина вместе с огромной собакой, только что напавшей на человека, осталась гулять на улице, а полицейские уехали, можно сказать, с места происшествия. Непонятно.

Данную ситуацию прокомментировали в УМВД России по Тульской области: