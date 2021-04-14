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Тульская область разработает проект льготных путешествий внутри России для пенсионеров
Фото из архива Myslo.ru.

Тульская область разработает проект льготных путешествий внутри России для пенсионеров

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин правительству региона в рамках ежегодного Послания.

Один из больших блоков Послания правительству Тульской области главы региона был посвящен улучшению качества жизни людей старшего поколения. 

Алексей Дюмин впервые поставил задачу разработать полноценную стратегию, которая даст людям старшего возраста возможность жить полной жизнью и чувствовать себя востребованными.

В ней должны быть учтены все потребности пожилых людей – как в поиске работе или освоении новой профессии, так и в вопросах активного долголетия, охраны здоровья, участия в общественной и культурной жизни. 

– Тульская область – один из наиболее возрастных регионов России. Это вопрос важный, чувствительный, требующий особого внимания. Старшее поколение – наша опора. Наши отцы и матери всю жизнь посвятили труду, работали на заводах и в поликлиниках, на селе и в промышленности, учили нас и наших детей, отдавали себя любимому делу. Но с приближением пенсионного возраста многие ощущают, что начинают выпадать из активной жизни. Наша задача – чтобы люди старшего поколения жили полной жизнью и чувствовали себя востребованными, – отметил губернатор.

– Сегодня нам нужна полноценная стратегия, которая поможет по-новому увидеть роль людей старшего поколения в жизни региона. Нужно предоставить необходимую помощь тем, кто хочет и готов вернуться к работе. Для этого выстроить новую систему работы центров занятости. Мы уже приступили к их модернизации, чтобы людям старшего возраста было там удобно и комфортно. Важно усилить подготовку программ переобучения, вхождения в новые профессии. И не только для тех, кто в поиске работы, но и для тех, кто продолжает трудовую деятельность.

Необходимо разработать проект, который сделает путешествия внутри страны доступными для людей старшего возраста. Нашему региону, как и всей России, такая программа необходима.

По мнению Алексея Дюмина, программа позволит людям старшего возраста получить новый заряд жизни. 

– Это принесет и экономический эффект, ведь речь идет о стимулировании внутреннего туризма. Поскольку такая программа потребует и существенных затрат, нам понадобится поддержка федерального центра. Поручаю правительству подготовить необходимые предложения, – подчеркнул глава региона.

Сюжет: Послание Алексея Дюмина - 2021
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