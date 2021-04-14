Тульские чиновники, депутаты и общественники прокомментировали Послание Алексея Дюмина

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с Посланием к жителям региона и депутатам облдумы. Полный текст Послания можно найти здесь, а основные тезисы – в нашем сюжете. А вот что думают о Послании главы региона известные жители Тульской области.

Николай Воробьев, председатель Тульской облдумы, секретарь тульского регионального отделения партии «Единая Россия»:

– Послание, не побоюсь этого слова, было грандиозным. Подвели итоги за прошедшие 5 лет. Вспомнили, с чего начинали реализовывать программу «Земля силы и талантов». За это время было сделано очень много и за это огромная благодарность губернатору и правительству. Поставленные в Послании задачи еще более грандиозны. Нам предстоит сделать еще больше, чтобы жизнь жителей Тульской области становилась лучше. Чтобы регион становился современным, опережающего развития в образовании, медицине, строительстве, промышленности, во всех сферах, о которых говорил Алексей Геннадьевич. Мы сегодня этого не боимся. Мы верим, что под руководством губернатора область достигнет поставленных задач и реализует новую Программу развития, которую в перспективе представит Алексей Дюмин.

Николай Петрунин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике:

– Очень много поставлено задач. Хотелось бы отметить ключевое, что прозвучало в послании нашего губернатора. Это та цель, которая поставлена перед правительством и всей командой. Нужно увеличить инвестиции в нашу область в 1,5 раза по сравнению с предыдущими пятью годами, привлечь как можно больше инвесторов в нашу экономику. Это позволит нашей области, нашему правительству выполнить все социальные обязательства, которые стоят перед нами: и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и в материальной помощи тем, кто пострадал в период пандемии. Поэтому, на мой взгляд, ключевое то, что нужно привлекать в нашу область больше инвестиций, которые будут направлены в высокотехнологичный сектор нашей экономики, чтобы производить продукты с большей товарной стоимостью, чтобы наша область более динамично развивалась и выполняла свои социальные обязательства.

Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы:

– Слушая Послание, я вспомнил, как первый раз пришел на тренировку по дзюдо. Тогда не было современных снарядов и татами, были простые маты, а кимоно мы сами шили. А сейчас я возглавляю Федерацию дзюдо Тульской области. В нее входит более 2500 спортсменов, и мой сын тоже профессионально занимается дзюдо.

Благодарен губернатору за внимание к спорту и дзюдо в частности. Например, школа олимпийского резерва была капитально отремонтирована – здание 30 лет не видело ремонта. Для нас большой подарок – новый дворец единоборств, который строят на Калужском шоссе по инициативе Алексея Дюмина. У меня есть мечта – на следующий год провести Чемпионат Европы в нашем новом дворце единоборств, а наши тульские спортсмены станут победителями.

Наталия Пилюс, депутат Государственной Думы:

– Сегодня состоялось Послание Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина к жителям региона и депутатам. Тульская область динамично развивается во всех сферах экономической и общественно-политической жизни, затрагивающей инвестиции, развитие городов и деревень, объектов инфраструктуры, здравоохранения, образования и культуры.

Планы, которые касались фантастическими, реализованы на наших глазах общими усилиями команды, возглавляемой Губернатором. Алексей Геннадьевич все пять лет главным акцентом работы выделяет человеческий капитал, благодаря чему у нас есть достижения во всех сферах. Лозунг: «Тула – земля силы и талантов» нашел свое подтверждение в реальных делах.

Сегодня Алексей Геннадьевич говорил о развитии талантов в профессиональной деятельности. Это очень многогранный процесс. Мы привыкли, что творчество относится к сфере культуры, но сегодня Губернатор обратил внимание на развитие творческих способностей в бизнесе и на производстве.

В Тульской области серьезное отношение к сохранению культурного наследия не только позволило нам еще лучше узнать историю и культуру нашего края, но и привлечь миллион туристов в год. Для осуществления призыва Губернатора «Хотите понять Россию – начните с Тулы», создаются и будут создаваться все необходимые условия. В Послании много очень амбициозных задач, но хотелось бы обратить внимание на серьезное отношение к людям старшего поколения. Очень важно, чтобы туляки самого разного возраста жили полноценной, разносторонней и комфортной жизнью.

Александр Балберов, заместитель председателя Тульской облдумы, лидер фракции ЛДПР:

– Я хотел бы сравнить прошлое послание и это. Широко шагаем, через ступень и штаны порвать не боимся. Туляки молодцы. Я уже давал высокую оценку работе правительства. Сегодня я услышал от губернатора высокую оценку. Я никогда не ставлю отлично. Отлично может быть только в раю, но хорошую твердую четверку сегодня правительство заработало. Я сегодня услышал воплощение одной из своих мыслей: Тула – это логистический центр не только ЦФО, но и России. Мы недалеко от Европы, у нас прекрасная автомобильная и железнодорожная инфраструктура. То, что я услышал о развитии этого направления, это здорово. Команда готова к работе. А команда – это не только исполнительная власть, но и законодательная. Мы готовы к большой интенсивной работе!

Юрий Моисеев, депутат Тульской облдумы, лидер фракции «Коммунистической партии Коммунисты России»:

– Губернатор правильно сказал: чтобы познать Россию, нужно начать с Тулы. Мы все видим, какие изменения происходят в регионе. Одна из главных задач Послания – решение проблемы демографии. Она напрямую связана с созданием комфортной среды для проживания, благоустройством городов и сел. Реализация задач Послания создаст в каждом городе области, в каждом маленьком населенном пункте точки притяжения – чтобы туляки оставались жить, работать и создавать семьи на своей малой родине, чтобы к нам приезжали туристы.

Сергей Гребенщиков, депутат Тульской облдумы, лидер фракции «Справедливая Россия»:

– Мы сегодня услышали нормальное «домашнее» послание для туляков – не «в общем и целом» о развитии страны и глобальной экономики, а о проблемах, актуальных для Тульской области. И, что немаловажно – о путях их решения. Дороги, ЖКХ и главное – заинтересованность в том, чтобы туляки оставались жить и работать в Тульской области, а не уезжали в столицу за длинным рублем. Чтобы достичь этих целей, нужно комплексно работать над всеми составляющими нашей жизни – нужно хорошее здравоохранение, достойное и конкурентное образование, рабочие места с нормальными зарплатами, ухоженные, чистые дворы. В этом – главный посыл губернатора. По словам Алексея Дюмина, «никакие выплаты не заставят рожать детей». Это верно – семьи должны ясно видеть своё будущее и быть уверенными в нём. Не переживать, найдётся ли для ребенка место в детском саду, смогут ли в районной больнице оказать высококвалифицированную помощь, смогут ли они найти достойную работу, возможно ли в тульских вузах получить образование, сопоставимое с московским.

Человек должен точно знать, что придя в свою квартиру, он получит комфортное, благоустроенное, тёплое и уютное жильё, где зимой батареи будут горячими, а об аварийных отключениях воды и электричества можно даже не вспоминать. Обеспечение этих условий позволит региону вылезти из демографической ямы. Это самое главное и мы будем одной командой добиваться выполнения этих задач.

Отмечу прямое указание губернатора главам муниципальных образований на работу с людьми на местах и оперативное решение проблемных вопросов – это их прямая обязанность. Правительство области не должно работать вместо районных чиновников. Быть более открытыми, уметь слушать своих земляков, проявлять работоспособность, оперативность, смекалку и брать на себя ответственность за свои решения и действия, не ожидая указания сверху – вот формула успеха.

Послание Алексея Дюмина было определенным отчетом об итогах большой пятилетней работы – многое уже сделано и, я надеюсь, что всем нам удастся совместно достичь всех поставленных целей, закрепить успехи и исправить недостатки.

Владимир Ростовцев, председатель правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», депутат Тульской гордумы:

– В послании была отражена динамика развития Тульской области по всем направлениям: социальная сфера, культура, экономика и др. Особенно порадовало в докладе Алексея Дюмина, что не забыты люди старшего возраста. Их нельзя исключать из общественной жизни, нельзя забывать про их потенциал. Если они хотят получить новую профессию, пройти переобучение — пусть именно этим и занимаются. Должны быть проработаны все возможности. Хорошо, что в планах организация доступности туризма для пожилых. Мы организовываем поездки для активных туляков, но во время пандемии коронавируса пришлось от них отказаться.

Олег Кравченко, и. о. ректора ТулГУ:

– Для нас очень важно, что в своем Послании губернатор много внимания уделил развитию образования и науки в регионе, цифровой трансформации экономики и управления. Поставлены серьезные задачи перед университетом. В ближайшем будущем мы планируем существенно увеличить набор на специальности IT. И планируем расширить подготовку специалистов на иностранном языке – чтобы студенты-иностранцы не тратили время на изучение русского языка, а сразу погружались в проблематику специализации. Это значительно повысит экспортную составляющую тульского образования. С одной стороны, повысится престиж наших специалистов, они смогут работать на международной арене, с другой стороны мы сможем привлечь в наш регион студентов из других стран. ТулГУ является оператором проекта Композитная долина. Это очень серьезный амбициозный проект для региона. Мы планируем развивать новые современные научные направления, которые позволят создавать производства продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованные в России и мире.

Александр Ковалев, депутат Тульской облдумы, генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск»:

– За пять лет спорт в Тульской области перешел на новую ступень развития. С 2016 года в регионе построены три ледовые арены – одна в Туле и две в Новомосковске. Сейчас строятся еще одна в Туле, а также в Щекине и Ефремове. В области развивается хоккей, причем в двух направлениях – популяризация этого вида спорта среди молодежи и создание профессиональных команд. Усилия правительства региона, частных инвесторов, госкорпораций в конце концов дадут плоды – здоровое поколение и уверенность в будущем.

Лев Сафонов, сотрудник Центра реализации проектов ТулГУ, член молодежного парламента при Тульской облдуме:

– Губернатор дал понять, что правительство региона делает все, чтобы следующая промышленная революция началась с Тульской области. Проведена колоссальная подготовительная работа команды, которая будет реализовывать проекты промышленной революции. Важными, на мой взгляд, были посылы о культуре и туризме. Мы занимаемся цифровизацией, которая идеально встраивается в эти направления.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», депутат Тульской облдумы:

– Думаю, посыл губернатора – «Хотите узнать Россию, начните с Тулы» - близок и дорог каждому туляку. Особенно приятно, что сохранению культурного наследия, возрождению традиций в нашем регионе уделяется очень много внимания. В Тульской области отремонтированы около 100 сельских домов культуры: некоторые из них не ремонтировались более 50 лет. Это значит, что в сельских поселениях, райцентрах появляется новая жизнь. Строится новый, современный Дом культуры в Дедилово.

Мне, как депутату Тульской областной Думы от Узловой, особенно приятно, что в общественное пространство возвращен Дом культуры машиностроителей. Он долгое время пустовал, был закрыт и принадлежал частному лицу. Именно благодаря усилиям губернатора Алексея Дюмина удалось вернуть узловский ДК в культурное пространство. Сейчас жители Узловой и Узловского района с нетерпением ждут момента, когда они смогут попасть в уже отреставрированное здание, возродить культурные традиции, которые были в этом учреждении культуры.

Замечательно, что развивается туризм. Он становится одной из движущих сил развития тульского региона. У нас огромное культурное наследие, богатство, и мы понимаем, что именно это привлекает туристов.

Я благодарна губернатору за то, что в этом году, уже в пятый раз, в Ясной Поляне состоится Международный театральный фестиваль «Толстой». Из года в год он привлекает не только туляков, но и жителей других областей. Это точка развития для нашего музея.

В Тульской области восстанавливаются малые исторические города, открываются новые музеи, выставочные комплексы. Значит, наш регион начинает жить новой, яркой, полноценной жизнью. И люди, которые приезжают в наш регион, чувствуют, как мы с вами бережно относимся к нашей культуре и нашей истории.

Андрей Колбасинов, предприниматель:

– За пять лет в Тульской области воплощено много отличных практик и проектов. Наконец, Тульская область стала похожа на Россию здорового человека. Для нас, предпринимателей, очень важны планы на будущее. Это инвестиции в создание комфортной городской среды, начиная от новых городских пространств и заканчивая топонимикой. Это привлечение новых людей в регионе – чтобы они здесь вкладывали деньги и оставались жить. Важная цель была озвучена – встраивание в глобальную экономику в течение ближайших пяти лет, увеличение экспорта. И очень здорово про обучение иностранному языку детей с детского сада.

Дмитрий Миляев, глава администрации Тулы:

– За последние пять лет в регионе сделано многое. Губернатор придал новый импульс развития Тульской области. И в своем Послании четко обозначил задачи, которые нам предстоит решать в рамках новой пятилетней программы развития региона на 2021-2026 годы. Это масштабная цифровая трансформация, объединение потребностей наших промышленных предприятий, системы образования и науки. Каждый молодой туляк должен получать качественное образование и иметь возможность применять свои знания, навыки на предприятиях нашего города.

Город – сложный механизм. И чтобы человеку было в нем комфортно, все должно развиваться комплексно. У человека должна быть хорошая работа, достойный заработок, он должен не беспокоиться о том, где будут находиться его дети, пока родители на работе, какое образование они получат. Человек должен иметь возможность комфортно добраться до места работы и затем, в свободное время, хорошо отдохнуть в благоустроенных общественных пространствах или своем дворе.

Комплексный подход развития распространяется как на городские территории, так и на сельские. Мы много внимания уделяем развитию центру города, но также нашей задачей является создание удобных для жизни пространств на окраинах города и в сельских поселениях. В городской администрации мы строим системную работу по развитию всех сфер жизни так, чтобы тулякам было удобно здесь жить, работать и отдыхать.

Андрей Мазов, депутат Тульской облдумы:

– В Послании Алексей Геннадьевич подводил итоги и стали задачи на будущее. Если посмотреть на итоги пятилетия экономики, бизнеса и промышленных предприятия, то можно сказать, что губернатор начал с фундамента. Это условия работы предприятий, бизнеса, привлечения, зачастую практически за руку инвесторов в регион. Это как со строительством дома. Строите фундамент и ничего не видно, а затем вырастает красивое здание. Так и у нас. Мы видим результат. Если посмотреть на цифры – это за пять лет плюс 21 миллиард в бюджете. Что это значит? Представьте, если бы у Вас увеличилась зарплата на четверть. Сейчас тот кропотливый труд дает результат, и область может вкладывать деньги в социальные объекты, объекты здравоохранения, инфраструктуру. То, что у нас сделано за пять лет не делалось десятилетиями. Задачи, же которые поставил Алексей Геннадьевич, они очень амбициозны. Значительное увеличение инвестиций. А это и новые заводы, а значит рабочие места, рост зарплаты, рост доходов бюджетов, а в конечном счете улучшение жизни в регионе. Но кроме этого поставлена задача, создавать высокотехнологичные производства, чтобы росла научная составляющая. Чтобы город и область становились не только центром оборонки и туризма, но и научной деятельности. И это касается не только крупного бизнеса, будет развиваться и малый бизнес. Надо работать, причем, всем вместе.

Надежда Школкина, уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований:

– Каждая цифра, которая сегодня была озвучена на Послании, она вызвала восхищение, иногда поражала. За каждой, казалось бы, сухой цифрой стоит главное: там 1200 дворов обустроено, 80 ФАПов построено, 19 мостов за два года возведено — это не может не поражать, не восхищать. Потому что я понимаю, какая титаническая работа, какой большой труд за этим стоит — не только губернатора, но и его команды.

Мне сегодня было важно услышать результаты предыдущей Программы развития. Здесь как раз таки уделялось внимание именно муниципальным образованиям и муниципалитетам. Это отдельная гордость, ведь мы понимаем, что Тула и все, что с ней связано — это столица области, сюда идут отдельные инвестиции. Конечно, Тула — наша изюминка, но когда практически наравне с ней развиваются другие районы, знаете, это дорогого стоит.

Очень важно, сейчас я перекидываю такой своеобразный мостик в будущее, в новой Программе развития создать равные условие везде, вне зависимости от места проживания — будь то маленький населенный пункт, будь это районный центр или город.

Алексей Геннадьевич подчеркнул сегодня значение глав муниципалитетов. Это был важный посыл к тому, чтобы они были более решительны, более инициативны, выходили с более смелыми задачами и решениями. Наша задача, и моя в том числе, помогать им осуществлять эти планы. В защиту скажу, что все они [главы администраций]- достойные люди, которые горят и переживают за свои районы.

Нам действительно нужно работать с комплексным развитием территорий. Мы будем работать активно. Надеюсь, что вместе, общей командой, сделаем многое для того, чтобы развивалась и Тула, и районы.

Любовь Рогова, директор амбулатории поселка Рассвет:

– Очень важно, что здравоохранение является одним из приоритетов в развитии региона. Одно из направлений этого развития — первичное звено здравоохранения, первичная медико-санитарная помощь, которую оказывают сельскому населению. В этом году у нас запланированы очень серьезные задачи. Мы уже в процессе этой работы. Будет построена и введена в этом году в эксплуатацию амбулатория в деревне Мыза. Это интенсивно развивающаяся территория иншинского направления. Именно на этой территории требуется новое подразделение для оказания качественной и доступной медицинской помощи. Новая амбулатория закроет вопрос с первичной помощью не только в деревне Мыза, но и в микрорайоне Северная Мыза, который присоединен к этой деревне.

Дмитрий Истомин, главный врач Тульского областного онкологического диспансера:

– Алексей Геннадьевич большое внимание в своем послании уделил вопросам здравоохранения, модернизации и развития онкологической службы, в том числе и специализированной. Огромным шагом для Тульской области является строительство онкологического центра, которое уже началось и должно завершиться в 2023 году. Это позволит централизовать службу, нашим жителям — получать лечение в рамках одного учреждения. Тульские онкологи очень положительно настроены и с большим воодушевлением ожидают завершения данного проекта. Уже сейчас мы получаем большое количество оборудования, и модернизация службы идет активными темпами.

Заместитель председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» Ирина Рублевская:

– Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин в своем Послании не только подвел итоги прошедших пяти лет, за которые были сделаны серьезные шаги в развитии здравоохранения, но и поставил перед нами задачи на ближайшую перспективу. Одно из основных направлений, что совпадает с нацпроектом, – это модернизация первичного звена здравоохранения. Речь идет о строительстве и капитальном ремонте ФАПов и поликлинических отделений, об их оснащении современным высокотехнологичным оборудованием. На эти цели заложено более 7,5 млрд рублей. Продолжится повышение качества, расширение и доступность медицинских услуг. Особое внимание – обеспечению медучреждений кадрами. Сейчас, когда к нам приходят новые специалисты, в первую очередь мы стараемся направить их на работу в поликлиники. Это лишь первые результаты выполнения планов по доведению системы здравоохранения до передового уровня. Впереди реализация других крупных проектов.