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Алексей Дюмин: «Тульская область должна стать регионом большой науки»
Фото fulledu.ru.

Алексей Дюмин: «Тульская область должна стать регионом большой науки»

Губернатор подчеркнул: специалистов надо готовить уже со школьной скамьи, а педуниверситет должен стать кузницей кадров с нестандартным подходом к образованию.

14 апреля в атриуме Тульского кремля губернатор Алексей Дюмин обратился с ежегодным Посланием к жителям области и депутатам Тульской областной Думы.

Глава региона отметил, что Тульская область должна стать регионом большой науки. Для этого он призвал создать эффективную систему управления этим направлением, синхронизировав работу вузов с конкретными запросами наших предприятий, и поручил областному правительству подготовить Стратегию развития науки, технологий и инноваций.

– Инновационное развитие сосредоточено на трех направлениях: науке, кадрах и технологиях. Ключевая задача – максимально связать учебные планы университетов с современной наукой и индустриальными партнерами.

Для ее решения мы два года работали над созданием научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ». В декабре проект был поддержан Правительством России. Наши вузы должны стать научными центрами, удовлетворяющими запросы предприятий, – подчеркнул губернатор.

По мнению главы региона, вузы должны стать платформой для научных разработок, площадкой для их апробации, внедрения и коммерциализации.

– Нужно вывести на новый уровень престижность тульского образования. Тульская область должна стать регионом большой науки. Эта задача созвучна Году науки и технологий, объявленному Владимиром Владимировичем Путиным. Поручаю правительству подготовить Стратегию развития науки, технологий и инноваций, сделать ее драйвером нашей Программы развития. Она станет продолжением славных традиций тульских инженеров и конструкторов. 

Также глава региона отметил, что Тульская область должна готовить современные кадры начиная уже со школьного возраста.

– Систему образования нужно дополнить элементами, которые позволят нашей молодежи реализовать свой потенциал на уровне мировых стандартов. С дошкольных групп начинать обучение иностранным языкам, а в школе проработать введение целых дисциплин на иностранных языках. В младших классах формировать навыки общения, познавательные компетенции, далее – исследовательские. Со старших классов обучать проектной деятельности и soft-skills. Для студентов организовывать стажировки в международных корпорациях. А при создании разработок в наших инновационных центрах – сделать упор на международное сотрудничество.

В Тульской области есть профильный педагогический вуз, который должен стать кузницей современных кадров с нестандартными подходами к образовательному процессу. 

Мы должны выявить лучших внутри области, а при необходимости привлекать перспективных специалистов из других регионов. Разработать систему материального поощрения за внедрение передовых образовательных программ и методик.

Сюжет: Послание Алексея Дюмина - 2021
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