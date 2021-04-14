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Губернатор Тульской области: «Хотите понять Россию – начните с Тулы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области: «Хотите понять Россию – начните с Тулы»

Алексей Дюмин в Послании к жителям региона и депутатам облдумы поднял тему туризма.

– Туризм стал полноценной отраслью экономики региона, драйвером развития наших территорий. В ближайшие годы необходимо создать новое качество индустрии гостеприимства, привлечь инвесторов и мировые бренды.

Нашему областному центру уже не хватает даже недавно открывшихся гостиниц. Необходимо создавать новые объекты и увеличивать номерной фонд. При этом поэтапно приводить в порядок уже имеющиеся гостиницы, улучшать сервис. Тем самым повышая качество отдыха в регионе.

За последние пять лет Тульская область становится популярным направлением для туризма. Наш регион уже занял особое место на туристической карте России.

Тула одновременно воплощает ряд исконно русских ценностей — трудолюбие и смекалку, сплоченность и патриотизм, воинскую доблесть и верность традициям. Тульская область — настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности.

Наша концепция продвижения должна звучать так: «Хотите понять Россию — начните с Тулы», — заявил Алексей Дюмин.

Сюжет: Послание Алексея Дюмина - 2021
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