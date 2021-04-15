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Генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Внешстрой» Николай Афанасьев о Послании губернатора

Генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Внешстрой» Николай Афанасьев о Послании губернатора

Новые соцобъекты и производственные комплексы обеспечивают работой строительные компании, а значит, создают рабочие места и развивают регион в целом.

В среду, 14 апреля, губернатор Тульской области Алексей Дюмин определил дальнейший вектор развития региона в своем Послании. Глава региона подчеркнул, что за прошедшие пять лет в области реализовано много масштабных проектов. В регион привлекли крупные инвестиционные проекты, построили много социальных объектов, подтянули инженерную инфраструктуру, создали несколько территорий роста.

Планы на новый этап в жизни региона не менее эффективны. В Тульской области реализуют новые объекты, появляются современные производства, наращивается  экономический потенциал не только областного центра, но и муниципальных образований.

АО «Специализированный застройщик «Внешстрой» Николай Афанасьев подчеркнул важность обозначенных губернатором задач: 

– За пять лет в Тульской области произошли кардинальные изменения во всех отраслях. Развивается система здравоохранения – появляются новые медицинские корпуса, например, в детской областной больнице. Также открываются новые масштабные производства, возрождаются заводы, раньше мы не могли такого представить. Большими темпами развивается сельское хозяйство, сегодня оно пришло почти во все районы Тульской области.

В областном центре и районных городах строятся новые школы и детские сады, дома для переселения из аварийного и ветхого жилья. Для нас такое развитие – гарант востребованности на рынке строительных компаний. Сейчас строительным компаниям дали возможность работать и развиваться в регионе. 

За последние годы подтянулась материально-техническая база. Также большое значение для нас имеет строительство инженерной инфраструктуры. Новые коммуникации – водоводы и канализационные системы – позволяют строить объекты недвижимости в тех местах, где раньше это было недоступно. Так мы возводим жилые дома в Скуратовском микрорайоне и ЖК «Красные ворота» в Заречье.

Как руководитель строительной компании твердо уверен в том, что у нас в ближайшие годы будет работа, что мы сможем предложить хорошие условия труда сотрудникам. Со своей стороны представители строительной сферы тоже развиваются. Сегодня в Тульской области применяются современные строительные конструкции, оборудование, материалы  высочайшего класса. 

Чтобы реализовать все задумки, нам нужны квалифицированные кадры. Мы рады, что правительство Тульской области учитывает и это. В регионе большое внимание уделяется подготовке кадров как в высших учебных заведениях, так и в учреждениях среднего образования. Эти специалисты востребованы на рынке, компании готовы предложить им хорошую заработную плату. Это тоже плюс для нашей отрасли: чем больше специалистов в различных сферах будут иметь достойную оплату труда, тем они будут иметь больше возможности улучшить свои жилищные условия.

Коллектив твердо уверен, что Тульская область будет развиваться, а экономика региона расти. Тогда у нас будет гарантия в том, что мы будем востребованы, тем более будет востребована наша продукция.

Сюжет: Послание Алексея Дюмина - 2021
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