новости
новости
Регистрация
Председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов о Послании губернатора: «Алексей Дюмин заинтересован в масштабных инвестпроектах»

Председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов о Послании губернатора: «Алексей Дюмин заинтересован в масштабных инвестпроектах»

Владимир Маслов уверен, что в сфере АПК, так же как и в других отраслях, регион продолжит показывать уверенный рост.

Губернатор Алексей Дюмин обозначил новый инвестиционный цикл в развитии региона и поставил сложные, но амбициозные задачи. Прогресс последних пяти лет уже позволил Тульской области выйти в лидеры по привлечению инвестиций. Сделано очень много. Отрадно, что мы стали частью этого позитивного процесса с нашим проектом по запуску животноводческого кластера («Тульская мясная компания» входит в состав ГК «Агроэко». – Прим. ред.).
 
Нам удалось в короткие сроки построить и запустить новое производство благодаря тому, что на уровне правительства области были созданы эффективно работающие механизмы поддержки инвесторов.
 
В конце прошлого года мы подписали новое соглашение с правительством Тульской области о сотрудничестве. Сумма дополнительных инвестиций на территории Куркинского района составит 1,2 млрд рублей.
 
Губернатор Алексей Дюмин заинтересован в реализации масштабных инвестпроектов, лично помогает в решении возникающих вопросов. Поэтому я уверен, что в сфере АПК, так же как и в других отраслях, регион продолжит показывать уверенный рост.
 
Говоря о задачах на будущие пять лет, Алексей Дюмин подчеркнул, что приоритетом в развитии экономики должны стать вложения в инновации и передовые производственные технологии. Для нашей компании это очень близкая и понятная риторика — мы активно внедряем новейшие технические и биоветеринарные разработки, системы автоматизации и современное оборудование на всех производственных этапах — от растениеводства до контроля микроклимата для животных.
 
Поддержка и дополнительные инструменты, о которых рассказал губернатор, несомненно дадут положительный экономический эффект и дополнительные возможности для решения социальных и инфраструктурных задач.
Сюжет: Послание Алексея Дюмина - 2021
Тульские чиновники, депутаты и общественники прокомментировали Послание Алексея Дюмина
Жизнь Тулы и области
Тульские чиновники, депутаты и общественники прокомментировали Послание Алексея Дюмина
вчера, в 19:25, 77 1694 -28
Что ждет Тульскую область в ближайшие пять лет?
Жизнь Тулы и области
Что ждет Тульскую область в ближайшие пять лет?
вчера, в 15:10, 89 3521 -24
Алексей Дюмин: «Тульская область должна стать регионом большой науки»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Тульская область должна стать регионом большой науки»
вчера, в 14:50, 20 992 -11
Тульская область разработает проект льготных путешествий внутри России для пенсионеров
Жизнь Тулы и области
Тульская область разработает проект льготных путешествий внутри России для пенсионеров
вчера, в 14:35, 34 1099 -11
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:06
Другие статьи по темам
Событие
послание губернатора2021Агроэко
Люди
Владимир Маслов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вышел трейлер снятой в Туле драмы «Паркет»
Вышел трейлер снятой в Туле драмы «Паркет»
Дело о мене Центрального стадиона в Туле: Валерий Шерин не явился в суд
Дело о мене Центрального стадиона в Туле: Валерий Шерин не явился в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.