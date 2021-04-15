Председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов о Послании губернатора: «Алексей Дюмин заинтересован в масштабных инвестпроектах»

Владимир Маслов уверен, что в сфере АПК, так же как и в других отраслях, регион продолжит показывать уверенный рост.

Губернатор Алексей Дюмин обозначил новый инвестиционный цикл в развитии региона и поставил сложные, но амбициозные задачи. Прогресс последних пяти лет уже позволил Тульской области выйти в лидеры по привлечению инвестиций. Сделано очень много. Отрадно, что мы стали частью этого позитивного процесса с нашим проектом по запуску животноводческого кластера («Тульская мясная компания» входит в состав ГК «Агроэко». – Прим. ред.).

Нам удалось в короткие сроки построить и запустить новое производство благодаря тому, что на уровне правительства области были созданы эффективно работающие механизмы поддержки инвесторов.

В конце прошлого года мы подписали новое соглашение с правительством Тульской области о сотрудничестве. Сумма дополнительных инвестиций на территории Куркинского района составит 1,2 млрд рублей.

Губернатор Алексей Дюмин заинтересован в реализации масштабных инвестпроектов, лично помогает в решении возникающих вопросов. Поэтому я уверен, что в сфере АПК, так же как и в других отраслях, регион продолжит показывать уверенный рост.

Говоря о задачах на будущие пять лет, Алексей Дюмин подчеркнул, что приоритетом в развитии экономики должны стать вложения в инновации и передовые производственные технологии. Для нашей компании это очень близкая и понятная риторика — мы активно внедряем новейшие технические и биоветеринарные разработки, системы автоматизации и современное оборудование на всех производственных этапах — от растениеводства до контроля микроклимата для животных.

Поддержка и дополнительные инструменты, о которых рассказал губернатор, несомненно дадут положительный экономический эффект и дополнительные возможности для решения социальных и инфраструктурных задач.