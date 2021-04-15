Какие задачи поставил перед оборонщиками губернатор Тульской области

Напомним, 14 апреля 2021 года Алексей Дюмин обратился с ежегодным Посланием к общественности Тульской области. Что услышали для себя важного в Послании, рассказали депутаты всех уровней, общественники, врачи и предприниматели.

Владимир Филиппов, генеральный директор АО «Тулаточмаш», первый заместитель председателя Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России»:

– В своем Послании Алексей Дюмин подвел итоги реализации программы «Земля силы и талантов». За пять лет серьезный импульс к развитию получили все отрасли экономики, особенно в сфере ОПК. Оборонный комплекс – это фундамент промышленности Тульской области. В настоящее время экономика Тульской области растет опережающими темпами. И наибольший вклад в достижение высоких темпов роста вносят именно предприятия ОПК. Оборонка – это крупнейшая налогооблагаемая база, которая обеспечивает значительную часть доходов бюджета Тульской области.

С первых дней руководства областью Алексей Геннадьевич понимал, что оборонная промышленность – это не только одна из исторических основ экономики края, но и менталитет его жителей. Благодаря своему военному опыту губернатор хорошо знал потребности оборонщиков, быстро нашел со всеми общий язык.

В прошлом году Алексей Дюмин принял мудрое решение не останавливать работу градообразующих предприятий из-за эпидемии коронавируса. Тульская оборонка работала, строго соблюдая все меры безопасности. Благодаря этому мы достигли высоких результатов. Например, на Тулаточмаше выросла производительность труда, увеличилась выручка и средняя зарплата сотрудников. Мы не только выполнили, но и перевыполнили все намеченные планы.

В своем Послании губернатор большое внимание уделил подготовке кадров. Тульскими предприятиями при поддержке губернатора ведется новый подход к обучению учащихся школ. Основным перспективным направлением является создание на базе образовательного учреждения специальных физико-математических классов и работа с одаренными детьми. Так, на базе лицея № 2 по инициативе КБП была создана физико-математическая школа имени А. Г. Шипунова, в которой подготовку детей проводят ведущие преподаватели вузов Тулы и специалисты предприятия. Наиболее успешным гарантируется выделение направлений на целевое обучение в ведущих технических вузах страны.

Тульский государственный университет ежегодно становится площадкой для проведения инженерной олимпиады для школьников «Звезда».

Подготовка и поддержка высококвалифицированных и научных кадров при поддержке губернатора вышла на новый уровень – благодаря синергии образовательных организаций и предприятий ОПК в вузах региона сформировано семь базовых кафедр и восемь лабораторий для образовательной и научной деятельности.

В соответствии с поручением губернатора сформировано тульское исследовательское подразделение в рядах Российской армии (научная рота), которое осуществляет научную деятельность в интересах обороны Российской Федерации и предприятий ОПК Тульской области.

К 2020 году в рамках Государственной программы вооружений 2011–2020 показатель оснащенности российских вооруженных сил новой техникой доведен до 70%. По этому показателю мы обходим многие армии мира. И в этом есть немалая заслуга тульских оружейников.