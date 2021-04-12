Статистика за сутки: в Тульской области 87 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 87 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 305 жителей региона, 34 821 вылечился, 1669 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 13:15, 2 267 0
9 апреля, в 11:15, 19 2070 0
8 апреля, в 11:14, 10 1773 -1
7 апреля, в 11:22, 10 1433 -1
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