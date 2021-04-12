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Статистика за сутки: в Тульской области 87 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 87 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 87 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 305 жителей региона, 34 821 вылечился, 1669 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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