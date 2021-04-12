Алексей Дюмин обратится с Посланием к жителям региона и депутатам областной Думы
Ключевые направления развития Тульской области будут озвучены 14 апреля в 13.00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.
Губернатор Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям области и депутатам Тульской областной Думы.
Кроме депутатов областной Думы при оглашении Послания будут присутствовать члены Совета
Прямую трансляцию выступления Алексея Дюмина смотрите 14 апреля в 13.00 на телеканале «Первый Тульский», в группе правительства региона «ВКонтакте»: https://vk.com/tularegion71, а также на портале https://tularegion.ru/.
Другие статьи по темам
Событие
Место