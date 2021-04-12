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Алексей Дюмин обратится с Посланием к жителям региона и депутатам областной Думы

Алексей Дюмин обратится с Посланием к жителям региона и депутатам областной Думы

Ключевые направления развития Тульской области будут озвучены 14 апреля в 13.00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.

Губернатор Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям области и депутатам Тульской областной Думы.

Кроме депутатов областной Думы при оглашении Послания будут присутствовать члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены Молодежного парламента региона, представители СМИ и общественности.

Прямую трансляцию выступления Алексея Дюмина смотрите 14 апреля в 13.00 на телеканале «Первый Тульский», в группе правительства региона «ВКонтакте»: https://vk.com/tularegion71, а также на портале https://tularegion.ru/.

 
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