Самые «убитые» дороги Тулы: больно за жителей ул. Металлургов

Тулячка Наталья К. недовольна состоянием дороги на ул. Металлургов. Она поделилась с редакцией Myslo фотографиями.

– Дорога, ведущая к детскому садику №125. Это вблизи домов №73 и 75 по ул. Металлургов. И самая страшная — возле дома №71. Просто больно за жителей этого дома!

Наш читатель Денис прислал фотографии «убитой» дороги возле дома №9 по ул. Серова:

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.