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Самые «убитые» дороги Тулы: больно за жителей ул. Металлургов

Самые «убитые» дороги Тулы: больно за жителей ул. Металлургов

Публикуем очередную подборку разбитых дорог.

Тулячка Наталья К. недовольна состоянием дороги на ул. Металлургов. Она поделилась с редакцией Myslo фотографиями.

– Дорога, ведущая к детскому садику №125. Это вблизи домов №73 и 75 по ул. Металлургов. И самая страшная — возле дома №71. Просто больно за жителей этого дома!

Наш читатель Денис прислал фотографии «убитой» дороги возле дома №9 по ул. Серова:

 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

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