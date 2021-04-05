Топ-5 событий недели: затопленные мосты, сюжет для Голливуда, потомки купца Белолипецкого в Туле

Пик паводка

В последние бесснежные зимы мы стали забывать о том, что существуют паводки. Но природа, у которой совсем нет плохой погоды, нам всё же напомнила, что у весны свои законы. В конце марта вода начала прибывать, и на выходные 3 и 4 апреля прогнозировался пик нынешнего паводка. Уровень воды в Упе в районе улицы Дрейера поднялся примерно на метр.

Конечно, это уже не старые времена, когда прибывающая в главной реке областного центра вода запросто могла заставить людей передвигаться в центре города на лодках, однако свои неприятности вода в тульских реках принесла. В области из-за паводка ушли под воду три моста — через Упу под Щекино и через Оку в Белевском районе. Спасатели все эти дни находятся в состоянии полной готовности — мало ли что в условиях разгула стихии может случиться. Но в ближайшее время вода, как уверяют, начнет отступать.

На фото: такие наводнения были в Туле совсем недавно — в 70-е годы прошлого века. Фото Льва Карукина.

Тула будет расти вверх и вширь

Градостроительно-земельным советом утверждены новые градостроительные регламенты. Приняты новые коэффициенты плотности жилой застройки и изменен норматив размещения парковочных мест. Если до этого на одном гектаре земли можно было построить 12 000 квадратных метров жилья, то теперь — вдвое больше. Тула будет расти и вверх, и вширь, ведь одновременно уменьшен норматив размещения парковочных мест. Теперь на одну квартиру полагается 0,7 машино-места, а не полноценная единица. Вместо нескольких маленьких детских площадок застройщик теперь может делать одну большую — сразу на несколько домов. Некоторые эксперты уверены, что таким образом стоимость одного квадратного метра жилья удастся снизить.

В тульских местах заключения могут и вертолет починить

То, что заключенные в наших тюрьмах и в прямом, и в переносном смысле мастера на все руки, известно давно. Здесь всегда умели делать лучшие в мире резные шахматы, шкатулки, хлебницы, мангалы и прочие небольшие, но очень полезные в домашнем хозяйстве вещицы. Однако оказалось, что нет предела совершенству.

На минувшей неделе осужденные, трудоустроенные в авторемонтной мастерской производственного участка исправительной колонии №7 в Щекинском районе, завершили ремонтные и реставрационные работы списанного вертолета Ми-8. В исправительную колонию №7 корпус летающей машины в разобранном виде поступил летом прошлого года. Работа была выполнена по договоренности с представителями ветеранской организации РСВА, которая обратилась к руководству УФСИН за помощью. Перед Днем Победы вертолет станет частью экспозиции военной техники в музее под открытым небом в парке Памяти и славы в Новомосковске.

Сценаристы в Голливуде уже напряглись — вертолет, возвращенный к жизни в местах заключения, — неплохой сюжет для блокбастера. Но у нас всё делается исключительно в мирных целях.

Отреставрированный дворец на ул. Металлистов посетили наследники его бывшего владельца

Одно из красивейших зданий, отреставрированных на улице Металлистов, посетили потомки его последнего хозяина — купца Белолипецкого.

В 1891 году Александр Михайлович Белолипецкий вместе с братом Иваном учредил Товарищество «Братья Белолипецкие в Туле». Предприятие занималось в Туле и других городах Российской империи оптовой торговлей москательными, масляными, хлебными и другими товарами. Контора Товарищества располагалась именно в доме №10 на нынешней ул. Металлистов, а тогда Пятницкой. Дела быстро пошли в гору, сын Александра Михайловича Александр Александрович вступал в наследство практически миллионером, но оказался, к сожалению, не столь успешным коммерсантом. Впрочем, это уже дела давно минувших дней.

У современных Белолипецких давно другие фамилии, но они бережно хранят семейные архивы и предания. Сотрудникам филиала Государственного исторического музея, располагающегося сейчас в этом особняке, показали подлинник фотографии последнего владельца дома №10, снимки других представителей семьи, документы, датированные началом ХХ века.

В Туле закрылся губернский каток

В связи со всеми памятными событиями прошлого года долгое время оставалось неясным, будет ли работать на главной площади города губернский каток, к которому туляки уже привыкли. Каток этот когда-то был открыт по инициативе губернатора Алексея Дюмина и с тех пор стал непременной частью нашей зимней жизни. По просьбе туляков, за счет внебюджетных источников, каток в конце прошлого года всё же открыли, и он четвертый год подряд радовал любителей покататься на коньках на фоне прекрасных исторических видов Тульского кремля.

И вот 4 апреля губернский каток завершил работу. В последний день здесь можно было покататься под музыку тульских диджеев, после чего распрощаться с зимой уже окончательно.