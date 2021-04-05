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Губернский каток в Туле закрыл сезон: фоторепортаж

Губернский каток в Туле закрыл сезон: фоторепортаж

Покататься под музыку диджеев собрались сотни туляков.

4 апреля Губернский каток в Туле закрыл сезон. Последний день работы был ярким: для всех гостей организовали дискотеку. Три вечерних сеанса – один с ретро-музыкой и два с молодежной – собрали много желающих покататься. 

Все дети, пришедшие на каток, получили в подарок тульские пряники, а посетители ретро- и молодежной дискотек приняли участие в розыгрыше призов на лучший отзыв о катке. Победителю вручили сертификат на получение коньков, призерам – внешний аккумулятор для зарядки гаджетов и термокружку.

Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева:

Юлия Федосеева

– По инициативе губернатора Алексея Дюмина каток на центральной площади Тулы работал уже четвертый сезон. За это время он стал точкой притяжения не только для туляков, но и гостей города. В этом году Губернский каток посетили 43,5 тысячи человек, а всего с 2017 года – более 200 тысяч человек.

Губернский каток открылся 28 декабря и работал в Туле три месяца. Он стал последним работающим катком в стране.

Сезон только закончился, но туляки и гости оружейной столицы уже ждут возвращения катка зимой.

Наталья и Наталья:

– Мы пришли на каток впервые за 40 лет! Нам всё очень понравилось, сегодняшнее наше приключение – мощный всплеск адреналина. Здесь потрясающая атмосфера, очень доброжелательные люди. Мы не умеем кататься, все отнеслись к этому с пониманием: нас поддерживали и пропускали. На следующий год теперь точно придем на каток, но уже научимся хорошо стоять на коньках!

Павел:

– Мы часто ходим на каток, стараемся выбираться на выходных, в свободное от учебы и работы время. Прихожу сюда вместе с семьей, научил стоять на коньках даже младшую дочь, ей всего 4,5 года. В последний день работы катка мы пришли сюда аж два раза. А как было пропустить? Здесь здорово: прекрасный лед, отличная атмосфера, играет музыка, и можно с душой провести время.

Сергей и Лариса: 

– Мы приехали из Москвы прогуляться по Туле в выходные, увидели каток и не смогли пройти мимо. В столице уже разобрали все катки, а здесь мы успели прокатиться и закрыли сезон. Очень классно! Лед хороший, музыка приятная. Зарядились эмоциями на все 100%!

Наталья:

– Прихожу на каток с дочкой Таней. Были тут зимой, но выбираться получалось не всегда. Закрытие решили не пропускать. Дочке очень нравится здесь, это одно из ее любимых зимних развлечений. А мне как маме нравятся здесь условия: удобно кататься, есть где подождать ребенка, переобуться. Надеемся, что в следующем году каток снова будет работать.

Татьяна с Егором и Кириллом:

– Пришла сегодня с сестрой и детьми. Вообще стараемся приходить на Губернский каток как можно чаще. Нам здесь нравится, мы научились кататься на коньках. Очень любим такой отдых, впечатлений потом масса. Будем приходить и в следующем году.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:56 +1
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