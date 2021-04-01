Туляк прятался от приставов в лесу и следил за ними в бинокль

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В таком положении его и застали представители закона.

В Новомосковском районе судебные приставы занимались делом местного жителя, который задолжал 500 тысяч рублей на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Алиментщик не интересовался жизнью ребенка, не жил по месту регистрации и скрывал, где находится. Однако судебный пристав-исполнитель всё же выяснил, что мужчина может находиться на территории рыболовного хозяйства, где неофициально трудится охранником.

«Отправившись по установленному адресу, судебный пристав не застал должника, однако при осмотре территории заметил следы, ведущие от поста охраны в лесополосу. Проследовав по ним, сотрудник органов принудительного исполнения обнаружил должника, наблюдавшего в бинокль за служебным автомобилем УФССП России по Тульской области», – сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Мужчину принудительно доставили в местное отделение судебных приставов. Там на него составили протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Суд признал гражданина виновным и назначил ему 80 часов обязательных работ.