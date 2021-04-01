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В Тульской области мужчину осудили за унижение человека в соцсети

В Тульской области мужчину осудили за унижение человека в соцсети

А еще осужденный возбуждал ненависть и вражду к представителям нескольких национальностей.

В Щекинском районе местный житель признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении достоинства группы лиц по признаку национальности.
 
Судом установлено, что в феврале прошлого года обвиняемый создал «ВКонтакте» страницу с вымышленным именем и разместил там шесть видеороликов и одну аудиозапись. Опубликованные материалы были направлены на возбуждение национальной ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку отношения к определенной национальности – евреям и представителям Средней Азии. 
 
Кроме этого с этой же страницы обвиняемый оставил оскорбительные комментарии в адрес человека нерусской национальности.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей и полутора лет исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства ежемесячно, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 1 год 6 месяцев.
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