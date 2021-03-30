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В Туле на Зеленстрое грузовик сбил пешехода

В Туле на Зеленстрое грузовик сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован.

Днем 30 марта в Туле напротив дома 122, к. 1 на проспекте Ленина грузовая «Газель» сбила мужчину. На данный момент известно, что пострадавшему 36 лет, он госпитализирован с травмами головы и туловища.

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель пытался уйти от столкновения, но не успел.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. 

Видео с моментом наезда появилось в соцсетях:

 

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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +1
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