В Туле на Зеленстрое грузовик сбил пешехода

Днем 30 марта в Туле напротив дома 122, к. 1 на проспекте Ленина грузовая «Газель» сбила мужчину. На данный момент известно, что пострадавшему 36 лет, он госпитализирован с травмами головы и туловища.

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель пытался уйти от столкновения, но не успел.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Видео с моментом наезда появилось в соцсетях: