Монгольские песчанки, иглистые мыши: в Тульском экзотариуме родилось 10 малышей

В прошедшие выходные в Тульском экзотариуме родилось 10 малышей: пять сурикатов, два мадагаскарских дневных геккона, иглистая мышь и пять монгольских песчанок.

Как рассказали в экзотариуме, новоиспеченные мамы и детишки чувствуют себя превосходно. Большинство из них уже можно увидеть в новой экспозиции зоопарка в ЦПКиО им. П. П. Белоусова .



От глаз посетителей временно скрыты только малыши гекконов. Их поместили в специальный террариум-ясли, по мере взросления они обретут свое жилище. Обратно к родителям ящерицы уже не вернутся, это необходимо для избежания конфликтных ситуаций на почве конкуренции за территорию.