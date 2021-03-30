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Монгольские песчанки, иглистые мыши: в Тульском экзотариуме родилось 10 малышей

Монгольские песчанки, иглистые мыши: в Тульском экзотариуме родилось 10 малышей

Детенышей можно увидеть в новом здании зоопарка.

В прошедшие выходные в Тульском экзотариуме родилось 10 малышей: пять сурикатов, два мадагаскарских дневных геккона, иглистая мышь и пять монгольских песчанок.
 
Как рассказали в экзотариуме, новоиспеченные мамы и детишки чувствуют себя превосходно. Большинство из них уже можно увидеть в новой экспозиции зоопарка в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

От глаз посетителей временно скрыты только малыши гекконов. Их поместили в специальный террариум-ясли, по мере взросления они обретут свое жилище. Обратно к родителям ящерицы уже не вернутся, это необходимо для избежания конфликтных ситуаций на почве конкуренции за территорию.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:49 +8
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