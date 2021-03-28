В Туле незрячие инвалиды отстояли свои права в суде

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После разбирательства приказ, повышающий выработку, был отменён. Но не для всех.

Летом прошлого года сотрудники ООО ТПП «Квант» пожаловались на невыносимые условия работы – для людей с ограниченными возможностями здоровья была повышена норма дневной выработки, а размер зарплаты наоборот, уменьшился.

Тулячка Елена Батуева не стала мириться с несправедливостью и обратилась в суд. А позже за тульских инвалидов вступился популярный блогер Илья Варламов.

После двух с половиной месяцев судебной тяжбы усилия Елены Батуевой увенчались успехом – приказ о повышении выработки и понижении оплаты труда был отменён, а зарплата – пересчитана. Но не для всех – около 30% сотрудников (инвалиды 3-й группы) продолжают трудиться на прежних условиях. Директор предприятия объясняет, что всё законно и не противоречит решению суда.

– Эта ситуация приводит к конфликтам, – рассказывает Елена Батуева. – Действительно, сотрудники с 3-й группой инвалидности работают на час дольше остальных и выработка должна быть выше. Но почему они получают меньше других, выполняя ту же самую работу? Надеемся, трудовая инспекция прояснит этот вопрос.

Однако есть и позитивные изменения – двух необоснованно уволенных работников восстановили в должностях, приняли на работу четверых новых сотрудников.

Инвалидов 1 и 2 группы перевели в новый цех с полноценным освещением и отоплением. Были отремонтированы туалетные комнаты, там появилась горячая вода. Кроме того, по словам Елены, на предприятии появился профсоюз и теперь отстаивать права работников будет гораздо проще.

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