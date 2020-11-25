Незрячая сотрудница тульского «Кванта» выиграла суд у работодателя

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Елене Батуевой не будут повышать норму выработки и не урежут и без того мизерную зарплату.

24 ноября Пролетарский районный суд вынес решение в деле сотрудницы ООО ТПП «Квант» инвалида по зрению Елены Батуевой.



Напомним, в июне сотрудники ООО ТПП «Квант» пожаловались на понижение расценок на оплату труда с одновременным увеличением нормы выработки. На предприятии работают в основном инвалиды по зрению, выполняют ручной труд, средняя зарплата – около 8000 рублей.

Сотрудники направили гендиректору ООО ТПП «Квант» письмо с просьбой исправить нарушения, выявленные в ходе проверок, а также документально обосновать снижение зарплаты и повышение нормы выработки. Но руководитель отказалась принимать письменные заявления и садиться с сотрудниками за стол переговоров. 26 августа Елена Батуева подала иск в Пролетарский районный суд, в котором просила отменить «кабальный» приказ.

– Процесс был очень тяжелый, потому что вопрос нормирования труда весьма непрост, и длился 2,5 месяца. Наконец вчера, 24 ноября, судья вынес решение признать незаконным приказ руководства, согласно которому расценки оплаты труда уменьшаются, а нормы выработки увеличиваются, – рассказала Елена Батуева корреспонденту Myslo.

Отметим, что про ситуацию на ООО ТПП «Квант» в сентябре написал популярный блогер Илья Варламов. В комментариях к записи Ильи пользователи возмущаются и поддерживают туляков.