«Эти инвалиды совсем зажрались!» – блогер Илья Варламов выступил в защиту тульских слепых

Фото из архива Myslo.

«Помните, когда-то давно по телевизору шла полусоциальная реклама каких-то электротоваров, произведённых слепыми россиянами? В принципе, с тех пор я о таких работниках ничего не слышал. Знаю только, что есть Всероссийское общество слепых, и оно вроде как курирует предприятия, на которых трудятся незрячие, — пишет Варламов. — Я, конечно, не предполагал, что инвалиды по зрению на этих предприятиях чувствуют себя прекрасно, но сотрудникам тульского ООО «ТПП «Квант» особенно не повезло, потому что этим летом начальство решило на них сэкономить.

Работница этого предприятия Елена Батуева (инвалид по зрению 1-й группы) рассказала, что 16 июня был опубликован приказ руководства, согласно которому расценки оплаты труда с сентября уменьшаются, а нормы выработки увеличиваются. При этом средняя зарплата в «Кванте» — 8000 рублей, сама Елена больше этой суммы не получала».

О ситуации на предприятии можно почитать здесь.

«В Туле, всего в 2-3 часах езды от Москвы, слепые люди работают за 8000 рублей в месяц. По нынешнему курсу это 106 долларов США, 90 евро или 80 фунтов стерлингов. В тех же США пособие по безработице составляет от $200 до $550 В НЕДЕЛЮ, а во время коронавируса оно на четыре месяца выросло ещё на $600 в неделю.

Самый бедный безработный в США получает в восемь раз больше, чем российский инвалид по зрению, который трудится семь часов в день. Но правильно, давайте повысим слепым нормы выработки и снизим зарплату, а то что-то совсем зажрались!»

Отметим, что в комментариях к записи Ильи пользователи возмущаются и поддерживают туляков.