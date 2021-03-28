За ночь в Туле отремонтировали 1500 квадратных метров асфальта

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В восстановительных работах было задействовано семь бригад.

В ночь с 28 на 29 марта работы по восстановительному ремонту дорожного покрытия велись на улицах Рязанской, Советской, Пирогова, Пушкинской, Металлургов, Железнодорожной и Токарева.

Литым асфальтом отремонтировано более 1500 квадратных метров дорожного полотна, работы проводились силами семи бригад. С начала года ремонт прошёл на 75 участках улично-дорожной сети, отремонтировано более 24 тысяч квадратов асфальтобетонного покрытия.