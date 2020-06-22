Оскорбления и снижение зарплаты: в Туле инвалиды по зрению жалуются на условия труда

Фото: vk.com/overhear.tula

Тулячка Елена Батуева опубликовала в одном из интернет-пабликов письмо с просьбой о помощи. По её словам, руководство ООО ТПП КВАНТ с 16 июня понизило расценки на оплату труда и одновременно увеличило норму выработки за смену.

На этом предприятии работают, в основном, инвалиды по зрению, они заняты ручным трудом. Работа сдельная, зарплата невысокая – средний доход составляет 8000 рублей. Условия работы желают лучшего – зимой в цехах холодно.

Предприятие часто простаивает, а руководители, не стесняясь в выражениях, унижают и оскорбляют сотрудников. Работники обратились за помощью к руководству Тульского общества слепых, но помощи не получили – все находятся в отпусках.

По словам Елены Батуевой, обращения к уполномоченному по правам человека и в трудовую инспекцию тоже результатов не дали.

«Что делать?! За нас никто не заступается, а мы тоже хотим быть как все – равноправными членами общества. Ходить на работу. Быть в социуме. У нас тоже есть дети, семьи», – сетует тулячка.