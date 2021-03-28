За сутки шестеро туляков отдали мошенникам более 1,7 млн рублей

В Тульской области продолжают орудовать банковские мошенники. Они звонят своим жертвам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за товары, услуги или для защиты от посягательств злоумышленников.

За прошедшие сутки у шести туляков аферисты похитили более 1,77 млн рублей. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточняют, что часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно попадаются на уловки мошенников. По всем фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает: будьте максимально бдительны при общении с неизвестными собеседниками. Помните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, карты или счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый онлайн. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!