новости
новости
Регистрация
За сутки шестеро туляков отдали мошенникам более 1,7 млн рублей

За сутки шестеро туляков отдали мошенникам более 1,7 млн рублей

Преступники под различными предлогами узнали у жертв данные банковских карт и «увели» деньги.

В Тульской области продолжают орудовать банковские мошенники. Они звонят своим жертвам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за товары, услуги или для защиты от посягательств злоумышленников. 

За прошедшие сутки у шести туляков аферисты похитили более 1,77 млн рублей. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточняют, что часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно попадаются на уловки мошенников. По всем фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает: будьте максимально бдительны при общении с неизвестными собеседниками. Помните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, карты или счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый онлайн. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:27 +1
Другие статьи по темам
Событие
телефонное мошенничествомошенникипреступлениеполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле незрячие инвалиды отстояли свои права в суде
В Туле незрячие инвалиды отстояли свои права в суде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.