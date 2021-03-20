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В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка

В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка

Работы проводились в преддверии паводка. В зоне возможного подтопления на территории округа находится 91 жилой дом.

В зону подтопления могут попасть улицы: Тупик реки Воронки, 1-ая Прокатная, Васина, Нижняя Упская, Лихвинский переулок, Лихвинский проезд, Китаевский проезд, 2-й Лихвинский поселок, п. Косая Гора, ул. Речная.

Для безаварийного пропуска паводковых вод силами Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы и муниципального Сервисного центра проведена расчистка русла реки Воронка от упавших деревьев в районе ул. Ручной и ул. Новой в п. Косая Гора. Также велась вырубка поросли по берегам.

Для проведения замера уровня подъёма поводковых вод в реке установлены водомерные рейки на низководных мостах в с. Федоровка и в д. Берники, а также на ул. Тупик реки Воронки.

Также главным управлением по Привокзальному территориальному округу проведен подворовый обход домов частного сектора с оповещением жителей о действиях в период возможного подтопления.

Галерея
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 1
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 2
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 3
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 4
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 5
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 6
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 7
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 8
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 9
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 10
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 11
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 12
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 13
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 14
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 15
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка, Фото: 16
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:10 0
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