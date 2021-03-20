новости
новости
Регистрация
Как будут проходить выпускные в этом году в Тульской области?

Как будут проходить выпускные в этом году в Тульской области?

В прошлом году выпускники отпраздновали в онлайн формате, но в этом году есть надежда, что торжества пройдут в очном формате.

На данный момент в Тульской области образовательные учреждения работают в штатном режиме, ни одно из них не переведено полностью на дистанционный режим работы. Об этом Myslo сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева. 

– Все ограничительные мероприятия, которые есть, касаются отдельных классов и групп в детских садах или профессиональных учреждениях, в которых зафиксировано превышение порога заболеваемости, – пояснила руководитель ведомства. – Поэтому нет никаких оснований на данный момент отменять выпускные в 11 классах. Однако есть санитарные правила и нормы, которые говорят о том, что школам нужно ограничить пересечение классов и избежать посещения посторонними людьми своего здания. Мы не ожидаем ни в школах, ни в детских садах массовых мероприятий – они до сих пор находятся под запретом. Но вместе с тем, ни одной школе не помешают эти ограничения провести в каждом отдельном классе мероприятия, связанные с выпуском и последним звонком.

Министр напомнила, что праздничные мероприятия по поводу начала учебного года проходили в этом году в основном на пришкольной территории, хотя и при ограниченном количестве родителей.

– Давайте надеяться, что за оставшиеся два с небольшим месяца ситуация не изменится, останется контролируемой, и мы с вами отпразднуем последние звонки и выпускные, – добавила Алевтина Шевелева.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:02 0
Другие статьи по темам
Событие
выпускные
Люди
Алевтина Шевелева
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка
В Туле на Косой Горе прочистили русло реки Воронка
В Туле состоялся легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»
В Туле состоялся легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.