Как будут проходить выпускные в этом году в Тульской области?

В прошлом году выпускники отпраздновали в онлайн формате, но в этом году есть надежда, что торжества пройдут в очном формате.

На данный момент в Тульской области образовательные учреждения работают в штатном режиме, ни одно из них не переведено полностью на дистанционный режим работы. Об этом Myslo сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева.

– Все ограничительные мероприятия, которые есть, касаются отдельных классов и групп в детских садах или профессиональных учреждениях, в которых зафиксировано превышение порога заболеваемости, – пояснила руководитель ведомства. – Поэтому нет никаких оснований на данный момент отменять выпускные в 11 классах. Однако есть санитарные правила и нормы, которые говорят о том, что школам нужно ограничить пересечение классов и избежать посещения посторонними людьми своего здания. Мы не ожидаем ни в школах, ни в детских садах массовых мероприятий – они до сих пор находятся под запретом. Но вместе с тем, ни одной школе не помешают эти ограничения провести в каждом отдельном классе мероприятия, связанные с выпуском и последним звонком.

Министр напомнила, что праздничные мероприятия по поводу начала учебного года проходили в этом году в основном на пришкольной территории, хотя и при ограниченном количестве родителей.

– Давайте надеяться, что за оставшиеся два с небольшим месяца ситуация не изменится, останется контролируемой, и мы с вами отпразднуем последние звонки и выпускные, – добавила Алевтина Шевелева.