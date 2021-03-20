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Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым»

Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым»

20 марта в Тульском кремле состоялся легкоатлетический забег «Мы вместе Крым», посвященный 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Мероприятие организовано Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно с администрацией города Тулы и при поддержке регионального правительства.

В забеге приняли участие около 600 человек – жители Тульской области, а также представители 12 субъектов и 75 городов России. Самому юному участнику 5 лет, самому возрастному – 76.

Дети преодолели дистанции в 300 и 600 метров. Для взрослых был организован забег длиной 2558 метров – именно столько дней прошло с момента воссоединения полуострова Крым с Россией.

Участников забега поприветствовал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Виктор Викторович Дзюба:

Виктор Дзюба

«Для меня Крымская весна имеет особое значение: моя мама, Галина Дмитриевна Дзюба, родилась и выросла в Керчи. И для меня большая честь принять участие в открытии забега и церемонии награждения победителей. Сегодня здесь со мной мастера спорта по дзюдо и самбо, спортсмены региональной общественной организации «Федерация дзюдо», президентом которой я являюсь. Они регулярно занимаются бегом, и сегодня также присоединились к забегу. Участвует в нем и мой сын – Кирилл Дзюба. У нас великая страна, глядя на участников забега: нашу молодежь, на детей, - я уверен, у нас есть будущее. Тула, с праздником! Крым наш!».

 

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев:

«В Тульской области активно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни». При поддержке Губернатора Алексея Дюмина ежегодно открываются новые спортивные сооружения. Все это позволит нашим спортсменам достойно представлять регион на всероссийских и международных соревнованиях. Стоит задача – создать все условия для профессиональных спортсменов и всех желающих вести здоровый образ жизни, чтобы наша страна была здоровой и сильной державой».

Глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева:

«Пресная погода, прекрасное настроение, Крымская весна пришла в наш город. Радует, что сегодня здесь собрались семьи с детьми, чтобы всем вместе отпраздновать знаменательную дату».

На финише все участники детской дистанции получили сладкие подарки, а участники взрослого забега – памятные медали. Победителям основного забега в женской и мужской категории вручили сертификаты на поездку в Крым.

Итоги забега

Победители детской дистанции 300 м, дети 4-9 лет, категории девочки и мальчики:

3 место: Егорова Милана и Сапронов Дмитрий

2 место: Егорова София и Антон Береза

1 место: Беликова Варвара и Арсений Беззуб

Дистанция 600 м, дети 10-15 лет

3 место: Богданова Анна и Малиновский Максим

2 место: Никишина Елизавета и Шубин Иван

1 место: Коваленко Елизавета и Лапочкин Филипп

Основной забег (2558 м), категории женщины и мужчины

3 место: Обыденнова Ирина и Янтиков Никита

2 место: Самошина Александра и Суббочев Сергей

1 место: Леонова Ирина и Илья Самошин

Анна Ерыкина, инструктор по северной ходьбе Тульской федерации северной ходьбы:

Анна Ерыкина

– Ранее всегда участвовала в соревнования по северной ходьбе, а в таком международном забеге участвую впервые. Захватывает дух от того, что мы едины, что мы одна страна, что нас так много. А самое Главное мы все вместе, мы вместе с Крымом.

 

Николай - беговой клуб Тульского оружейного завода:

Николай 

– Данный забег это проверка себя на прочность и улучшение результатов прошлого забега. Спортивные цели и работа коллектива. Мы представляем целую команду Тульского Оружейного завода.

 

Григорий Кондратьев, Тула:

Григорий Кондратьев

– Я участник группы «Parkrun» и мы каждую неделю в единый день во всех парках мира по утрам устраиваем забеги. А сегодня большой командой в 45 человек участвуем в фестивале «Крымская весна». Кто-то бегает на время, кто-то ставит цели улучшить результат. Будем добиваться нового.

 

Кольчугина Ирина, Москва: 

– Почти каждые выходные посвящаю легкой атлетике. Это самый первый старт в 2021 году в другом городе. Немного волнительно и здорово, что забег проходит в праздничный для всей страны день. Счастье и радость быть участником такого мероприятия.

 

 

 

Галерея
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 1
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 2
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 3
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 4
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 5
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 6
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 7
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 8
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 9
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 10
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 11
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 12
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 13
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 14
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 15
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 16
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 17
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 18
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 19
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 20
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 21
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 22
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 23
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 24
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 25
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 26
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 27
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 28
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 29
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 30
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 31
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 32
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 33
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 34
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 35
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 36
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 37
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 38
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 39
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 40
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 41
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 42
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 43
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 44
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 45
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 46
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 47
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 48
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 49
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 50
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 51
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 52
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 53
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 54
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 55
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 56
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 57
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 58
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 59
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 60
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 61
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 62
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 63
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 64
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 65
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 66
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 67
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 68
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 69
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 70
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 71
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 72
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 73
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 74
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 75
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 76
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 77
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 78
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 79
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 80
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 81
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 82
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 83
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 84
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 85
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 86
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 87
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 88
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 89
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 90
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 91
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 92
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 93
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 94
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 95
Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым», Фото: 96
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