Около 600 человек в Туле приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мы вместе Крым»

Мероприятие организовано Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно с администрацией города Тулы и при поддержке регионального правительства.

В забеге приняли участие около 600 человек – жители Тульской области, а также представители 12 субъектов и 75 городов России. Самому юному участнику 5 лет, самому возрастному – 76.

Дети преодолели дистанции в 300 и 600 метров. Для взрослых был организован забег длиной 2558 метров – именно столько дней прошло с момента воссоединения полуострова Крым с Россией.

Участников забега поприветствовал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Виктор Викторович Дзюба:

Виктор Дзюба «Для меня Крымская весна имеет особое значение: моя мама, Галина Дмитриевна Дзюба, родилась и выросла в Керчи. И для меня большая честь принять участие в открытии забега и церемонии награждения победителей. Сегодня здесь со мной мастера спорта по дзюдо и самбо, спортсмены региональной общественной организации «Федерация дзюдо», президентом которой я являюсь. Они регулярно занимаются бегом, и сегодня также присоединились к забегу. Участвует в нем и мой сын – Кирилл Дзюба. У нас великая страна, глядя на участников забега: нашу молодежь, на детей, - я уверен, у нас есть будущее. Тула, с праздником! Крым наш!».

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев:

«В Тульской области активно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни». При поддержке Губернатора Алексея Дюмина ежегодно открываются новые спортивные сооружения. Все это позволит нашим спортсменам достойно представлять регион на всероссийских и международных соревнованиях. Стоит задача – создать все условия для профессиональных спортсменов и всех желающих вести здоровый образ жизни, чтобы наша страна была здоровой и сильной державой».

Глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева:

«Пресная погода, прекрасное настроение, Крымская весна пришла в наш город. Радует, что сегодня здесь собрались семьи с детьми, чтобы всем вместе отпраздновать знаменательную дату».

На финише все участники детской дистанции получили сладкие подарки, а участники взрослого забега – памятные медали. Победителям основного забега в женской и мужской категории вручили сертификаты на поездку в Крым.

Итоги забега

Победители детской дистанции 300 м, дети 4-9 лет, категории девочки и мальчики:

3 место: Егорова Милана и Сапронов Дмитрий

2 место: Егорова София и Антон Береза

1 место: Беликова Варвара и Арсений Беззуб

Дистанция 600 м, дети 10-15 лет

3 место: Богданова Анна и Малиновский Максим

2 место: Никишина Елизавета и Шубин Иван

1 место: Коваленко Елизавета и Лапочкин Филипп

Основной забег (2558 м), категории женщины и мужчины

3 место: Обыденнова Ирина и Янтиков Никита

2 место: Самошина Александра и Суббочев Сергей

1 место: Леонова Ирина и Илья Самошин

Анна Ерыкина, инструктор по северной ходьбе Тульской федерации северной ходьбы:

Анна Ерыкина – Ранее всегда участвовала в соревнования по северной ходьбе, а в таком международном забеге участвую впервые. Захватывает дух от того, что мы едины, что мы одна страна, что нас так много. А самое Главное мы все вместе, мы вместе с Крымом.

Николай - беговой клуб Тульского оружейного завода:

Николай – Данный забег это проверка себя на прочность и улучшение результатов прошлого забега. Спортивные цели и работа коллектива. Мы представляем целую команду Тульского Оружейного завода.

Григорий Кондратьев, Тула:

Григорий Кондратьев – Я участник группы «Parkrun» и мы каждую неделю в единый день во всех парках мира по утрам устраиваем забеги. А сегодня большой командой в 45 человек участвуем в фестивале «Крымская весна». Кто-то бегает на время, кто-то ставит цели улучшить результат. Будем добиваться нового.

Кольчугина Ирина, Москва:

– Почти каждые выходные посвящаю легкой атлетике. Это самый первый старт в 2021 году в другом городе. Немного волнительно и здорово, что забег проходит в праздничный для всей страны день. Счастье и радость быть участником такого мероприятия.