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В соседний двор за 400 рублей: в Туле из-за непогоды выросли цены на такси

В соседний двор за 400 рублей: в Туле из-за непогоды выросли цены на такси

Тарифы агрегаторов увеличены в 2-2,5 раза. Ждать машину клиентам приходится дольше обычного.

Из-за рекордного снегопада и многокилометровых заторов в Туле резко выросли цены на услуги такси – в 2-2,5 раза. Например, чтобы добраться от Зеленстроя до ул. Кирова, придётся заплатить больше 500 рублей.

Впрочем, визит в соседний двор обойдётся не намного дешевле – двухминутная поездка будет стоить 416 рублей. Время ожидания подачи машины тоже выросло в несколько раз – с 3 до 12 минут.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +1
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