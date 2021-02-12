В соседний двор за 400 рублей: в Туле из-за непогоды выросли цены на такси

Из-за рекордного снегопада и многокилометровых заторов в Туле резко выросли цены на услуги такси – в 2-2,5 раза. Например, чтобы добраться от Зеленстроя до ул. Кирова, придётся заплатить больше 500 рублей.

Впрочем, визит в соседний двор обойдётся не намного дешевле – двухминутная поездка будет стоить 416 рублей. Время ожидания подачи машины тоже выросло в несколько раз – с 3 до 12 минут.