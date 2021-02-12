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Тула встала в пробках из-за снегопада

Тула встала в пробках из-за снегопада

Заторы на дорогах есть почти по всех частях областного центра.

Из-за снегопада движение на улицах Тулы затруднено. По данным ситуационного информационно-аналитического центра, общая загруженность дорог оценивается в 6 баллов, средняя скорость движения 20-22 км/ч.

Самый большой затор на ул. Октябрьская при движении в центр города.

В ближайшие несколько часов возможны затруднения движения при выезде на ул. Оборонную с Новомосковского шоссе по направлению в центр, улице Октябрьская, ул. Староникитская, ул. Кирова и ул. Калинина, Ложевая. 

Судя по карте, в реальности обстановка на дорогах еще хуже. Стоит почти все. Ситуацию осложняют ДТП на Калужском шоссе, ул. Рязанской, ул. Староникитской и ул. Ложевой.

Восстановление рабочего движения прогнозируют к 9.30.

По данным администрации города Тулы, расчищать город от снега вышли более 130 единиц техники и 282 рабочих. Работа будет вестись круглосуточно. 

Тоже встали в пробках? Где и почему? Делитесь в комментариях.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 08:54 +2
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