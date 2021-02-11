Тульский Роспотребнадзор забраковал почти 700 кг некачественного мяса

За допущенные нарушения мясоперерабатывающие предприятия региона оштрафованы на 220 тысяч рублей.

В прошлом году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области контролировали оборот мясной продукции с помощью проведения проверок и рассмотрения жалоб потребителей на качество мяса.

Проверки прошли на шести мясоперерабатывающих предприятиях. За нарушения санитарных требований, отсутствие производственного контроля и неправильную маркировку продукции составлено 12 административных протоколов, выписаны штрафы на 220 тысяч рублей.

Проверено 150 торговых точек по продаже мясной продукции. За различные нарушения возбуждено 148 дел, по решениям судов работа 15 магазинов и кафе приостановлена. Забраковано 185 партий мясной продукции общим весом 694 кг.